Fahrt aufgenommen hat am Wochenende das neue Zweiradcenter Weiden im Industriegebiet Am Forst. Es bietet nicht nur eine umfangreiche Auswahl, sondern auch 64 Menschen eine Anstellung.

Probefahrt-Parcours kommt

Räder zusammenfalten

Bei der großen Eröffnungsfeier am Samstag sprach Oberbürgermeister Kurt Seggewiß von einer eindrucksvollen Bereicherung für die Stadt. "Hier vereinigen sich Freizeit, Hobby und Sport." Ob E-Bike, Quad oder Mountainbike: Alle Wünsche würden hier erfüllt. "Für kleine und große Geldbeutel." Zur Eröffnung wurde auch eine Weltneuheit vorgestellt: der vierrädrige Roller.Die Stadt sei ohnehin gerade dabei, die Radwege im Stadtgebiet auszubauen. "Im Sommer von der Christian-Seltmann-Straße bis zum Josefshaus." Wie Geschäftsführer Gerald Federl betonte, biete das neue Bike-Center auf 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten Angebote an Motorrädern, Rollern, Fahrrädern, All-Terrain-Vehicels (ATV) und Quads in der Oberpfalz. Die Fahrzeug-Erlebniswelt habe bald sogar einen Probefahrt-Parcours im Außenbereich."Sie finden hier alles, was zwei Räder hat", unterstrich Gerald Federl. "Und das notwendige Zubehör gibt's natürlich auch dazu." Und dann: "Ready for Race!" Große Renner seien aktuell E-Bikes. Vor allem die Tiefeinsteiger für gemütliche Touren. Die Preispalette bei den Rädern beginne bei 99 Euro für's Kinderrad und schraube sich hoch bis auf 7000 Euro für das hochwertige Mountainbike.64 Mitarbeiter sind in der Firma beschäftigt. Schon bei der Anreise sticht der hochmoderne, zweistöckige Bau mit seinen mächtigen, attraktiven Glasfronten, hinter denen sich 2400 Quadratmeter verbergen, ins Auge. Im Erdgeschoss befinden sich die Verkaufsräume mit erstklassigen Motorrad- und Roller-Marken wie KTM, Kawasaki, Kymco, F.B Mondial, Hyosung und Quadro oder bekannte Fahrradmarken wie Flyer, Trenoli, KTM, Kellys, Bionicon und Strida.Außerdem gibt es hier eine komfortable Kundenlounge sowie ein Auslieferungszentrum für die persönliche Fahrzeugübergabe. Schon beim Entwurf sei das Wohl des Kunden im Fokus gestanden, hieß es. Hinzu kommen Verkaufsflächen für die Quads und ATVs von Kymco oder die drei- und vierrädrigen Roller der Schweizer Marke Quadro, die mit dem Autoführerschein gefahren werden dürfen.Präsentiert wurden auch hippe Design-Falträder der Marke Strida aus Großbritannien, die Bionicon MTBs vom Tegernsee und das umfangreiche Zubehörprogramm von Speeds, einer Eigenmarke der MSA. Im ersten Stock sind großzügige Büroräume mit eigener Kommunikationszone eingerichtet. Für Kundenveranstaltungen und Händlerschulungen gibt es hier auch einen großen Schulungsraum mit modernster Technik. Als Extra-Service für die Kunden wird im Außenbereich eine Teststrecke eingerichtet, um unter möglichst realen Bedingungen ein Fahrgefühl zu bekommen. Die Interessenten konnten sich in der Werkstatt umsehen und natürlich auch Bikes erwerben. Es lockten Angebote mit bis zu 40 Prozent Rabatt.Wie Federl betonte, gibt es in Weiden und Umgebung eine kleine, aber feine Downhill-Szene, die gerne schon mal mehr ausgibt für ein vollgefedertes, von Hand zusammengeschraubtes Bionicon-Fahrrad als es Otto-Normalverbraucher tut. Die professionelle Szene trifft sich im Fichtelgebirge und im Bayerischen Wald. "Natürlich verkaufen wir auch die komplette Schutzausrüstung für diesen Sport."Unter den Eröffnungsgästen weilten auch Peter Unger, Max Stangl und die städtische Wirtschaftsförderin Cornelia Fehlner. Für die Gäste gab es eine bayerische Brotzeit.