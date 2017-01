"Als eine Institution in Weiden" bezeichnete Stadtrat Matthias Holl den Herrenausstatter Turban bei der Eröffnung und Einweihung des Fachgeschäfts am neuen Standort in der Ringstraße 3 bis 5. Als Grund für das Bestehen am Markt nannte Holl die Auswahl, Qualität und Beratung. Die offene Art der Beratung könne kein Computer oder Internet ersetzen. Unternehmer wie Inhaber Norbert Turban seien mutige Persönlichkeiten. Er dankte im Namen der Stadt und des Oberbürgermeisters für dessen Risikobereitschaft.Inhaber Norbert Turban begrüßte in Feierlaune eine Vielzahl an Kunden, Freunden, Unterstützern, seine Ehefrau und das Personal. Er dankte allen, die zum Gelingen der neuen Räumlichkeiten beigetragen hatten. Seine Verkaufsfläche habe sich mit 400 Quadratmetern fast verdoppelt. In vier Lounge-Bereiche werde das aktuelle Sortiment für den modebewussten Mann gegliedert. Ab sofort würden auch Anzugschuhe angeboten. Vom Einzelhandelsverband, dessen Interessensvertreter und Vorsitzender Turban selbst über Jahre war, hieß er Tobias Sonna und Stefan Gruhle willkommen. Nach der Eröffnung im September 2000 am Unteren Markt und ab 2004 an der Wörthstraße sei dies nun die 3. Station des Herrenausstatters.Vermieter Hajo Müller erklärte, er wolle die Ringstraße zu einer Erlebnis-, Textil- und Modestraße machen. Deshalb habe er Anfragen anderer Branchen ausgeschlagen und dem privaten inhabergeführten Einzelhandel mit Mode den Vorzug gegeben. Müller bat die Verantwortlichen der Stadt, die Engstelle der Ringstraße am Einkaufszentrum möglichst schnell zu beseitigen, da sie permanent behindere. Er wünschte dem Herrenausstatter viel Erfolg in den neuen Räumen"Ein Knopf allein taugt nicht viel", sagte der evangelische Pfarrer Hans-Martin Meuß . "Die Einweihung wurde nur ermöglicht durch ein Team, das die Neueinrichtung mit vielen guten Geister verwirklichte. Es begegne uns Gott und es eröffne sich Zukunft." Die Arbeit am Dienst des Menschen stellte Pfarrer Josef Matys von St. Josef in den Fokus. Beide erteilten den kirchlichen Segen. Musikalisch unterhielt das King-Size-Trio mit Markus König , für das Catering sorgte Event-Perfection Michael Forster aus Vohenstrauß.