Die Ausbildungsmesse wächst von Jahr zu Jahr. Bei der elften Auflage am 29. April können sich dabei gar nicht mehr alle interessierten Betriebe präsentieren. Für die Besucher gibt es dafür ein umso interessanteres Programm.

Umgekehrte Vorzeichen

Wichtig für Betriebe

(sbü) Lange ist es nicht mehr hin: Am Samstag, 29. April, steigt die elfte Ausbildungsmesse in der Max-Reger-Halle. Was die Besucher dabei erwartet, erläuterten nun Veranstalter und Kooperationspartner bei einem Pressetermin.Auch heuer rechnen sie bei diesem bayernweit fast einmaligen Ereignis mit mehr als 5000 Besuchern. 108 Wirtschaftsunternehmen, Bildungseinrichtungen und andere Organisationen sind mit Ausstellungsständen, Programmangeboten und anderen Präsentationen auf der Messe vertreten. Und: Es hätten viel mehr sein können, wenn mehr Platz in und vor der Halle verfügbar wäre. Bereits jetzt gibt es schon eine Vormerkliste für das kommende Jahr.Die Messe steht ganz im Zeichen von Bewerbermangel und Fachkräftebedarf. "Die Themen dieser Veranstaltung haben sich gegenüber der Zeit vor zehn Jahren komplett gewandelt", sagt Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger. Ging es anfangs noch darum, für mehr betriebliche Ausbildungsplätze zu werben, steht heute der Wettbewerb um den Nachwuchs im Mittelpunkt. Nach wie vor sei die Messe eine einmalige Möglichkeit, sich angesichts des breiten Spektrums der Ausbildungsberufe zu orientieren."Da werden persönliche Kontakte zwischen Betrieben und Bewerbern geknüpft, Praktikumsplätze angeboten und so die Grundlage für eine spätere Ausbildung geschaffen", sagte Franz Kiener, Teamleiter Berufsberatung der Arbeitsagentur. Dabei ergäben sich auch viele Chancen für leistungsschwächere Bewerber.Alle 14 Berufsberater der Agentur stehen für Auskünfte bereit. Daneben können Besucher Handwerksberufe "in echt" erleben, für die anderen Berufe wird mit modernster Technik geworben. Es gibt Vorführungen eines 3-D-Druckers. Eine Virtual-Realitiy-Brille wird erprobt oder ein Schulungsroboter bedient. Lang ist auch die Liste des Rahmenprogramms. Da gibt es zum Beispiel eine "Kompetenz-Rallye" zum Begabungstest, einen "Bewerbungsmappen-Check" oder die Simulation von Vorstellungsgesprächen. Erneut zeigt sich auch der grenzüberschreitende Charakter der Messe durch ein deutsch-tschechisches Schülerprojekt.Wer das gesamte Messeprogramm, einschließlich Raumaufteilung, vorab kennenlernen möchte, sollte die Sonderbeilage "Ausbildungsmesse 2017" im "Neuen Tag" genau studieren. Sie erscheint am Samstag, 15. April, kündigte Viola Vogelsang-Reichl an, Geschäftsführende Verlegerin des Kooperationspartners Oberpfalz-Medien. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß bedankte sich im Namen der Stadt für den "riesigen Organisationsaufwand". Christa Neubauer-Kreutzer, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Nordoberpfalz, wies mit Michael Knauer von der Handwerkskammer darauf hin, dass sich alle Aussteller aus dem Handwerk im Gustav-von-Schlör-Saal präsentieren. Auch acht Innungen sind dabei. "So kommt das Handwerk gut in die Köpfe."Florian Rieder vom IHK-Gremium betonte, dass auch Eltern Zielgruppe der Messe seien. Es bietet sich dabei auch die Gelegenheit, mittelständische Betriebe kennenzulernen, die nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit stehen. Jürgen Spickenreuther von der Initiative Pro Ausbildung lobte den "Eventcharakter" der Messe. Wie wichtig für Betriebe die Messe sei, betonte auch Stefan Voit vom Wirtschaftsclub. In seinem eigenen Betrieb sei das Hauptwerbebudget auf die Nachwuchswerbung ausgerichtet. Für Johannes Häring, Geschäftsführer der Max-Reger-Halle, ist die Messe "das Highlight" im Veranstaltungskalender.