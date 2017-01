Florian Schläger heißt der neue Mann an der Spitze der Wirtschaftsjunioren Nordoberpfalz. Zunächst galt es für die Mitglieder jedoch, des Verlusts von Wolfgang Eck zu gedenken.

Einsatz für Jugend

Neu: Goldene Ehrennadel

Wolfgang Eck hatte die Wirtschaftsjunioren 25 Jahre als Geschäftsführer geleitet und maßgeblich zum Erfolg des Netzwerkes beigetragen. Er war Träger der höchsten Auszeichnung der Wirtschaftsjunioren Deutschland und ist im Herbst 2016 überraschend verstorben (wir berichteten).Gemeinsam blickten die Jungunternehmer in der Jahreshauptversammlung auf ein aktives Jahr 2016 zurück. Neben Betriebsbesuchen und gemeinsamen Aktivitäten wie Bowling-Abenden und Familienwanderungen wurden vor allen Dingen fachliche Akzente gesetzt."Als jungen Unternehmern ist uns vor allen Dingen der Nachwuchs wichtig, dem wir ganz konkret bei den ersten, vielleicht auch schwierigen Schritten helfen wollen", umriss Kreissprecher Josef Maier die Ziele. So hatten die Junioren insgesamt sieben Bewerbungstrainings in Mittelschulen in der Nordoberpfalz durchgeführt, bei denen den Schülern in simulierten Bewerbungsgesprächen das Einmaleins des richtigen Auftretens vermittelt worden war. Auch Jugendliche mit Startschwierigkeiten hatten die Wirtschaftsjunioren im Rahmen der Aktion "1000 Chancen" durch eine Spende an das Weidener Projekt "Jugend stärken im Quartier" unterstützt.Als besonderen Erfolg werteten sie das neue Veranstaltungsformat "Zur Sache, Junioren ...". Bei dessen erster Auflage referierten die Mitglieder Joachim Keller und Christian Gebell über die Nettolohnoptimierung als Baustein zur Mitarbeitergewinnung. Hierzu hatten sich auf der Burg Falkenberg rund 50 Teilnehmer eingefunden. Dass derart erfolgreiche Aktivitäten fortgeführt werden sollen, unterstrich auch Florian Schläger, der vom Vorstand einstimmig als neuer Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren gewählt wurde und seinem Vorgänger Josef Maier für dessen hervorragende Arbeit dankte.Mit der Ehrung besonders verdienter Mitglieder führten die Junioren ein weiteres Novum ein. "Damit wollen wir die langjährige und besonders engagierte Mitarbeit im Netzwerk besonders würdigen", erklärte Josef Maier den Anlass, eine goldene Ehrennadel einzuführen.Erster Preisträger ist Alexander Diller aus Vohenstrauß, der sich seit über 30 Jahren aktiv in den Kreis einbringt und als Urgestein gilt. Auch Andreas Drescher erhielt diese Auszeichnung. Der ehemalige Sprecher der Junioren ist bekannt für seinen außerordentlichen Beitrag zu den Bewerbungstrainings und hatte großen Anteil am Gelingen der Landeskonferenz der Wirtschaftsjunioren 2011 in Weiden.