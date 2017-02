Der Schnee verschwindet und gibt frei, was der Winter angerichtet hat. So schön die teils zweistelligen Minusgrade der letzten Wochen für Schlittschuhfans auf gefrorenen Weihern waren, so belastend sind die Wintermonate für die Straßen und Wege, betont Hubert Grillmeier, der Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt. "Besonders auf älteren Straßenabschnitten zeigen sich Risse, Hebungen und Ausbrüche." Auf der Straße von Neunkirchen nach Mallersricht mussten bereits Schilder aufgestellt werden, die auf gravierenden Frostaufbrüche hinweisen. Die Geschwindigkeit ist reduziert.

Mit Sprengkraft

Tiefbauamt und Bauhof betreuen in Weiden 265 Kilometer Fahrbahnen. "Wir stellen zwar bereits jetzt vermehrt Schäden fest. Das hält sich aber jedenfalls derzeit noch in Grenzen", beruhigt Grillmeier. Die Strecken werden durch die Bauhofmitarbeiter intensiv kontrolliert. "Wir reagieren bei Gefahr sofort." Vorerst bleibe es aufgrund der Witterung aber zumeist bei einer entsprechenden Gefahrenbeschilderung. "Die Schadstellen werden dokumentiert, damit im Frühjahr eine planmäßige Sanierung der Frostschäden umgehend beginnen kann."Das Tiefbauamt kennt die Stellen, die besonders schnell auffällig werden. "Bei den langanhaltenden Minustemperaturen haben wir vermehrt Schäden im Bereich durchgeführter Aufgrabungen. Überall dort, wo in den letzten Jahren Strom, Wasser, Gas oder Kanäle verlegt wurden, neigt der Belag dazu, sich zu öffnen.Dies erkenne man nicht nur am Weidingweg, sondern im gesamten Stadtgebiet. Hier komme es trotz "sorgfältiger, ordnungsgemäßer homogener Wiederherstellung" zu Frostschäden. Durch die Grabe-Arbeiten komme es im Boden zu "Gefügestörungen", die sich kaum verhindern ließen. Nach diesen Eingriffen verhalten sich die Bodenschichten, vor allem bei Frost unterschiedlich. "Risse im Asphalt und unterschiedliche Hebungen bzw. Setzungen sind dann die Folge", erklärt Grillmeier. Es bleibe zudem abzuwarten, was der Winter für uns noch bereithält. Derzeit ist nach dem Blitzeis eher Tauwetter oder Frost-Tau-Wechsel angesagt. "Vermehrte Frost-Tau-Wechsel werden sicherlich die Straßensubstanz zusätzlich schädigen."Durch den Frost entstünden meist zusätzlich Risse im Straßenoberbau oder verstärken sich. Bei Tauwetter dringe Wasser ein. Bei Frost sprenge die Feuchtigkeit (das Wasser vergrößert dabei sein Volumen um etwa zehn Prozent) den Straßenkörper erneut. "Dies kann zu kompletten Ausbrüchen führen." Auch um dies zu mildern, werden in den Wintermonaten verstärkt Instandhaltungen - wie Risseverguss - durchgeführt.Der Winter belastet nicht nur Asphaltbereiche, auch Pflasterflächen. Insbesondere die auf Mörtel verlegten alten Gehwegplatten können sich lockern und brechen. Aber auch hier habe das Tiefbauamt bereits vorgesorgt: "Seit Jahren werden derartige Bereiche sukzessive ausgewechselt und stärkere Pflastersteine - ungebunden verlegt - einbaut." Der Frost und seine Folgen für die Straßen lassen Tiefbauamt und Bauhof "fast kalt": "Es gibt kein Anlass für Panik. Ob Frost, Blitzeis oder Tauwetter: Wir packen das", gibt sich Grillmeier überzeugt.