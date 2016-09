Am Donnerstag waren sie ganz neu, bald sollen sie aber versierte Kaufleute im Einzelhandel sein: Fünf Azubis begannen bei der Eisen Knorr AG. Im halbjährlichen Wechsel werden sie nun in verschiedenen Fachabteilungen eingesetzt. In einer davon könnten sie einmal langfristig bleiben: "Für uns ist es eine besondere Freude, dass wir in diesem Jahr alle fünf Lehrlinge, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernehmen konnten", sagte Vorstand Günther Kötteritzsch (Dritter von rechts). Er wünschte gleichzeitig den Neuen genauso viel Erfolg - ebenso wie die Prokuristen Günter Bauer und Willi Trottmann sowie Florian Proß (Betriebsratsvorsitzender), Stefanie Fenzl (Betriebsrat) und Annalena Süß (Jugend- und Auszubildendenvertretung). Die Ausbildung begannen: Malin-Sophie Mittlmeier, Lisa Maria Bauer, Lisa Nicole Bauer, Manuel Zimmermann und Christoph Burkhard. Bild: hfz