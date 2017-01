Bis ins 19. Jahrhundert reicht die Geschichte der Gaststätte Schätzler in der Bahnhofstraße zurück. Am 19. Januar 1879 öffnete das traditionsreiche Weidener Lokal seine Türen. Am Dienstag wurden sie für immer geschlossen. Als Begründer der Gastwirtschaft nennt Stadtarchivarin Petra Vorsatz den 1850 in Etzenricht geborenen Heinrich Schätzler. Als junger Mann mit 27 Jahren war er noch als Brauer in der Anker-Brauerei tätig, trug sich aber offenbar schon mit Plänen, sich selbstständig zu machen. Denn wenig später löste er die Geschäftsverbindung mit Christoph Häring auf, der die zur Anker-Brauerei gehörende Gaststätte betrieb.

Brauerei mit Gasthaus

Am 11. Dezember 1878 reichte Heinrich Schätzler beim Stadtmagistrat ein Gesuch um eine Schankkonzession für Wein und Bier ein. Seine Brauerei in der Bahnhofstraße war zu dieser Zeit bereits in Betrieb, die angebaute Gaststätte schon errichtet. Neben Bier und Wein sollte es dort auch kalte und warme Speisen geben. Nur fünf Wochen später konnte Heinrich Schätzler seine Pläne umsetzen. Damit nicht genug, eröffnete er noch eine Brauhausschenke, die sich zunächst in der Weidener Innenstadt befand, später im Anwesen in der Kurfürstenstraße 10.Wann genau die beiden Söhne den elterlichen Betrieb übernommen haben, ist unklar. Fest steht, dass der 1885 geborene Sohn Johann Braumeister lernte und Eigentümer des Brauereigebäudes wurde. 1923 allerdings übertrug er das Braurecht auf die Bürgerbräu. Sohn Georg Heinrich Schätzler, geboren 1892, wurde Metzger und Schankwirt. Gemeinsam mit seiner Frau Sabina Sophie, einer geborenen Sonna, betrieb er das ererbte Gasthaus in der Bahnhofstraße. 1952 hat es Tochter Babette Prölß mit ihrem Ehemann Wilhelm übernommen. Die Familientradition endete mit der Schließung am Dienstag - nach 138 Jahren.