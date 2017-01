In den guten Zeiten fanden rund 20 Mitarbeiter bei der Blobel GmbH (Heizung, Lüftung, Sanitär) ihre Arbeit. Kurz vor ihrem 75. Geburtstag muss die Geschäftsführerin Insolvenzantrag stellen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannte das Amtsgericht die Kanzlei Wagner aus Regensburg. Die noch verbliebenen drei Mitarbeiter werden zunächst weiter Service- und Wartungsarbeiten durchführen.

Mit dem Unternehmen verbindet sich eine lange Tradition: Es ging Mitte der 70er Jahre aus der damals insolventen Heizungsbau-Firma Wagner hervor, die wiederum zu den vier Heizungsbau-Geschäften zählte, die es bereits gleich nach dem Krieg in Weiden gab. Nach dem Tod ihres Mannes Ferdinand hatte Ria Wagner den Betrieb ab 1963 alleine geführt.Aus der Insolvenz heraus übernahm die Firma dann 1976 Lutz Blobel, der bereits im Unternehmen eine leitende Rolle innehatte. Ria Wagner wiederum konzentrierte sich auf ihr Bekleidungs- und Kunstgewerbe-Geschäft, das sie in der Innenstadt, zuletzt im Vesten Haus/Pfarrplatz betrieb. Über viele Jahre - bis Ende 1992 - kleidete sie die betuchte Gesellschaft der Stadt ein, gestaltete deren Wohnungen und Häuser mit exklusiven Möbeln, Antiquitäten und Lampen aus "Wagners schönem Laden". Ria Wagner, die seit 2003 in einem Seniorenheim lebte, verstarb im März 2011.Seit über 35 Jahren war die Firma Heizungsbau Blobel in der Dr.-Seeling-Straße beheimatet. Völlig überraschend war 1993 Lutz Blobel verstorben. Die Betriebsgebäude sind nicht im Besitz der insolventen GmbH. Bis Anfang März wollen die vorläufigen Insolvenzverwalter ihr Gutachten vorlegen.