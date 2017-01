Der Amberger Europa-Abgeordnete Ismail Ertug (SPD) zu Besuch in der Oberpfalz: Anders als sein bisheriger Präsident im Europa-Parlament, Martin Schulz, kehrt der Oberpfälzer aber auch wieder zurück nach Brüssel und Straßburg - im Gepäck Anregungen des Weidener DGB.

System nicht zukunftsfest?

Heilige Renten-Kühe

Flüchtlinge: Panik wie vor EU-Osterweiterung "Ich fühle mich an den 1. Mai 2004 erinnert", vergleicht DGB-Urgestein Helmut Fiedler die Panik wegen der Flüchtlingswelle und der Aufregung vor der EU-Osterweiterung. "Es gab Horrorszenarien," Zwölf Jahre später profitierten der ostbayerische und der westböhmische Raum voneinander. "Weiden hatte im Dezember eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent und noch nie eine so hohe Beschäftigungsquote." Fiedler zitiert aus einer Studie: "Wir Deutsche sind ein Volk von Angsthasen." 79 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gebe es im Arbeitsamtsbezirk Weiden. "Und wir fürchten uns vor 500 Asylbewerbern?" Und von wegen unvermittelbar: "Der KfZ-Häusler in Luhe-Wildenau hat einen Jungen aus Afghanistan als Lehrling eingestellt und dessen Vater, weil der noch Karosserieschäden mit dem Hammer ausbeulen kann", ergänzt Peter Hofmann. (jrh)

Helmut Fiedler, seit vielen Jahren zuständig für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit tschechischen Gewerkschaftern, nutzt die Gelegenheit, den Blick über den regionalen Tellerrand zu heben - etwa bei der aktuellen Rentendebatte: "Früher habe ich immer die Schweiz zitiert, nach der Reform ist Österreich für mich ein Vorbild - alle zahlen ein, die Arbeitgeber das Doppelte und von der unteren Haltelinie von 45 Prozent sind die mit aktuell etwa 70 Prozent noch weit weg."Auf den ersten Blick geht es den Senioren in der Alpenrepublik tatsächlich gut: Rentner erhalten 14 Monatsrenten (in Deutschland 12). Der durchschnittliche Ruheständler kam 2013 auf 1560 Euro, inklusive der zwei Bonusmonate sogar auf 1820 Euro (Deutschland 1050 Euro). Mini-Renten werden auf rund 12 000 Euro aufgestockt. Allerdings warnen Kritiker wie Michael Christl, Rentenfachmann der Agenda Austria: "Das System ist hoch subventioniert und nicht zukunftsfest."DGB-Regionssekretär Peter Hofmann hält sich lieber an die Gegenwart in nächster Nähe: "Wir sehen schon ein enormes Rentengefälle zwischen Schwandorf und Neustadt." Besonders besorgt ist Hofmann wegen offensichtlicher Mängel bei der Flexi-Rente: "Wer viel verdient hat, kann auch überproportional dazuverdienen." Besonders schlecht kämen gerade die weg, die den Zuverdienst am dringendsten bräuchten: "92 Prozent der Menschen mit Erwerbsminderungsrente kommt die Neuregelung nicht zu gute", kritisiert er. Ertug vermutet als Ursache für die Schieflage, "dass keiner der Fachleute in den Ministerien den Überblick hat, wenn Berechnungen verschiedener Stellen zusammengeführt werden". Fiedler staunt über seinen Kollegen: "Ganze Heerscharen arbeiten an so einem Entwurf und unser Orga-Sekretär hat's als einziger gemerkt?" Inzwischen arbeite das Ministerium an der Beseitigung des Fehlers.Ertug, den an der Debatte stört, dass die beiden heiligen Kühe der deutschen Rentenpolitik, die Arbeitgeber nicht zu stark belasten und den Rentenbeitrag nicht zu erhöhen, nicht hinterfragt würden. In der Sache rät der Europa-Politiker zu einer Expertenrunde mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch.





Ertug: Strafe für Exportüberschuss

Der Mensch im Internet der Dinge

Weiden. (jrh) "Bei uns diskutieren die Jungen am Stammtisch, dass die Deutschen schuld sind, wenn es dem Rest der Welt so schlecht geht", macht DGB-Regionssekretär eine überraschende Beobachtung. "Das stimmt", gibt Europa-Abgeordneter Ismail Ertug dem Gewerkschafter recht. "Wir produzieren mit immer geringeren Löhnen und höherer Arbeitszeit unsere Exportrekorde und fahren damit andere an die Wand." Wenn die Sozialdemokraten das ansprächen, hielten die Konservativen entgegen: "Wollt ihr den Export schädigen?" Ertug findet: "Man müsste das Schuldenkriterium ergänzen - wir brauchen ein Gleichgewicht, keinen Überschuss." Die Konsequenz: "Strafe für Exportüberschuss."Weiden. (jrh) "Wir diskutieren, was Digitalisierung bedeutet", sagt DGB-Mann Helmut Fiedler. "Ich behaupte, die beginnt nicht, die haben wir schon." Schon mit Einführung des PC hätten sich die Arbeitsplätze verändert. "Dennoch ist keiner arbeitslos geworden, es entstanden neue Arbeitsfelder." Fiedler glaubt nicht an ein Schreckenszenario, dass der Mensch inmitten des Internets der Dinge überflüssig werde. "Arbeitsplätze am Fließband werden weniger, aber in der Summe werden andere Bereiche ausgebaut."