Globalisierung war Erfolgsgeschichte

Es ist nicht alltäglich, dass ein Chefvolkswirt einer der größten Banken in Deutschland in Weiden spricht. Den Vertretern der Hypo-Vereinsbank in Weiden und dem IHK-Gremium ist dieses Kunststück gelungen. Sein Thema: Globalisierung.

Der Vortrag von Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt der UniCredit Deutschland, stand im Zentrum der Aprilsitzung des IHK-Gremiums. Vorsitzender Bernd Fürbringer und Christian Eberhardt, Leiter der HVB-Unternehmerbank Amberg-Weiden, begrüßten den Referenten.Im Mittelpunkt seines Referats standen die weltwirtschaftliche Situation und ihre aktuellen Risiken. "Einerseits gewinnt die Welt immer mehr an Dynamik, andererseits besteht das Risiko des Protektionismus", lautete eine der zentralen Aussagen von Rees. Generell sagte er auch: "Die Globalisierung war eine Erfolgsgeschichte." Er verwies auf das in den Industriestaaten insgesamt auf jährlich 45 000 Dollar angewachsene Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Auch in den Schwellenländern hätte sich dieser Wert, auf allerdings niedrigem Niveau, verdoppelt.Die Wachstumsprognosen des IWFs, auch die der HypoVereinsbank, erreichten für die Schwellenländer für nächstes Jahr fast wieder fünf Prozent. Für Deutschland hält Rees sogar 2,5 Prozent für möglich. "Wenn doch bloß die Risiken nicht wären", schränkte der Wirtschaftsexperte dann den Optimismus wieder ein. Trumps Wahlversprechen, unter anderem die Steuersenkungen bis zu jährlich 6000 Milliarden Dollar, hält Rees für nicht finanzierbar. Bereits jetzt liege die Staatsverschuldung in den USA bei 114 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Diese würden im Falle dieser Steuersenkungen "massiv ansteigen".Der Aktienmarkt mache deshalb einen Denkfehler, stellte Rees fest. Als große Gefahr stehe der Protektionismus mit der von Trump angekündigten "Border Tax" im Raum. Trump wolle dabei einerseits Exportgüter der USA steuerlich frei stellen, andererseits Einfuhren mit bis zu 45 prozentigen Steuersätzen belegen. Dabei werde missachtet, dass die betroffenen Länder mit Gegenreaktionen reagieren würden. China könnte zum Beispiel mit seinen 3000 Milliarden US-Dollar Devisenreserven oder den 1200 Milliarden US-Anleihen in den USA erhebliche Unruhe auf den Finanzmärkten auslösen. "Schon ein Gerücht trifft die US-Konjunktur." Längst habe sich in der Weltwirtschaft ein "Wechselgeflecht gegenseitiger Abhängigkeiten" ergeben.Nachteile für US-Konsumenten wegen starker Preiserhöhungen würden sich ergeben, wenn Zulieferungen mit zusätzlichen Steuern belegt würden. Ursachen für neu entstehenden Protektionismus sieht Rees auch in den Veränderungen der Einkommensverteilung zugunsten kleiner Gruppen. Ausführlich behandelte er die Situation in Europa. Europa wäre für Deutschland von erheblich größerer Bedeutung als die USA. "60 Prozent der deutschen Exporte gehen in die EU, 10 Prozent nach USA." Wenn Ausgaben der EU-Zentrale kritisiert werden, werde übersehen, dass diese nur ein Prozent des EU-Sozialprodukts betragen. Beim Brexit sieht Rees Großbritannien als den größten Verlierer.