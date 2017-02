(pkhi) Ein Hirschgeweih hängt an der Wand, Felle polstern die Hocker. Der Name des neuen Imbiss' am Brandweiher ist Programm. "Zum 12-Ender" heißt er und verspricht eine Mischung aus traditionell-bayerischem Essen in modern angehauchtem Ambiente. "Es geht uns darum, den Leuten eine Auswahl zu bieten. Wir haben viel Deftiges, aber auch gesündere und leichtere Sachen, zum Beispiel Salate", erklärt Inhaberin Claudia Voit. Zusammen mit ihrem Mann Erwin betreibt sie den Imbiss in der Dr.-Müller-Straße.

Geöffnet ist morgens ab 6.30 Uhr. "Wir müssen so früh aufmachen, wenn wir den vielen Arbeitern in der Gegend in der Früh eine Brotzeit verkaufen wollen", sagt Claudia Voit. Die Lage sei dabei ideal. "Am Brandweiher gibt es viele Menschen, die hier arbeiten und mittags etwas essen wollen. Wir haben ein ziemlich großes Einzugsgebiet", erklärt die Betreiberin.Oberbürgermeister Kurt Seggewiß nutzt die Eröffnung am Mittwoch, um in seiner Mittagspause eine der ersten Currywürste zu probieren. "Der Imbiss war dringend nötig", erklärt er. "Hier gibt es so viele Arbeitsplätze und nur wenig Möglichkeiten, an ein Mittagessen zu kommen."