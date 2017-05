Gerade männliche Flüchtlinge interessieren sich für den Friseurberuf. Doch diese Entwicklung allein vertreibt nicht die Sorgen vor einem starken Nachwuchsmangel. Standortbestimmung ist deshalb bei der Innungsversamm-lung angesagt.

(sbü) Dabei ist die Lage noch nicht dramatisch: Durchaus noch zufrieden mit der Nachwuchssituation zeigte sich Obermeister Harald Raml bei der Jahreshauptversammlung der Friseurinnung Nordoberpfalz.In seinem Jahresbericht hob er vor allem hervor, dass am Berufsschulstandort Weiden zwei Friseur-Klassen weiterhin gehalten werden konnten. "Wir sind auch in diesem Jahr wieder gut aufgestellt, denn 34 neue Auszubildende haben im September letzten Jahres begonnen, das Friseurhandwerk zu lernen."Zuwachs gab es auf der männlichen Seite, weil junge Asylbewerber sich für den Friseurberuf interessieren. Zur Sommerprüfung ab 3. Juli seien 22 Prüflinge angemeldet. Allerdings sieht Raml auch Wolken am Friseurhimmel aufkommen: Er rechne in den kommenden Jahren mit einem Bewerberrückgang in der Größenordnung von 20 Prozent. "Der Akademisierungstrend trifft auch uns."Dabei habe dieser Ausbildungsberuf Zeiten größerer Bewerberrückgänge schon erlebt. Bei der Landesinnungsversammlung habe es geheißen, dass in Bayern seit der Jahrtausendwende die Bewerberzahl sogar um 50 Prozent rückläufig war, berichtete Alfons Kliebhan. Sorgen machen sich die Innungsmitglieder auch wegen der Ausbildungsabbrecher. Da spielten viele Faktoren eine Rolle, stellte Raml fest. "Manche haben sich die Arbeit anders vorgestellt, andere haben Probleme mit zu Hause."Hoffnung, neue Bewerber zu gewinnen, haben die Friseurmeister angesichts der für 1. August dieses Jahres beschlossenen Erhöhung der Ausbildungsvergütungen. Seit vier Jahren hatte es hier kein Plus mehr gegeben. Künftig betragen diese im ersten Ausbildungsjahr 465 Euro, im zweiten 570 und im dritten 720 Euro.Raml informierte auch mit Kreishandwerkerschafts-Geschäftsführerin Christa Neubauer-Kreutzer über eine Gesetzesänderung: So müsse es ab sofort in Schwangerschaftsfällen eine Gefährdungsbeurteilung geben. Zufriedenheit herrscht in der Innung auch angesichts der konstant gebliebenen Mitgliederzahl von 64.Und dann war da noch ein erfreuliches Ereignis: Raml ernannte die langjährige stellvertretende Obermeisterin Renate Weiß zum Ehrenmitglied. Unter dem Beifall der Mitglieder überreichte er ihr die entsprechende Urkunde.