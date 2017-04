Gesetzesänderungen sind nicht immer willkommen. In diesem Fall freut sich die Innung für Elektro- und Informationstechnik jedoch darauf.

Treue Mitglieder

(sbü) Es geht um das neue Gewährleistungsrecht, wie Obermeister Joachim Behrend in der Jahreshauptversammlung erläuterte. Nach gegenwärtiger Rechtslage bekommt ein Handwerker bei Mängeln wegen fehlerhafter Einbauprodukte die Kosten für den Ausbau des mangelhaften Produktes und den Austausch des neuen Produktes nicht erstattet. Oftmals übersteigen die Arbeitskosten die Materialkosten um ein Vielfaches. Seit Langem schon fordert das Handwerk deshalb eine Überarbeitung dieser Rechtslage.Noch in diesem Jahr soll eine Änderung beschlossen werden. Voraussichtlich soll es laut Innungsmitglied Richard Eismann zu Verbesserungen für das Handwerk kommen. Obermeister Behrend empfahl darauf zu achten, dass diese Verbesserungen nicht durch Allgemeine Geschäftsbedingungen der Produzenten wieder ausgeschlossen würden. Genaueres soll durch ein Rundschreiben an alle Mitglieder bekanntgegeben werden.Diskutiert wurde in der Jahreshauptversammlung auch die Frage der Vertretung des Handwerks in der Kommunalpolitik. "Da gibt es zwei Seiten der Medaille", stellte Behrend fest. Einerseits binde ein Engagement wichtige Arbeitskapazitäten, andererseits bestehe ohne diese Einbindung die Gefahr von falschen Entscheidungen für das Handwerk. "Aber wir haben schon immer gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen", sagte der Obermeister.Für langjährige Mitgliedschaft in der Innung wurden geehrt: Friedrich Artmann (Pressath), Heinz Richter (Mitterteich), Markus Biebl (Weiden), Richard Eismann (Wiesau), Winfried Messer (Weiden), Joachim Behrend (Kohlberg), Armin Hummer (Pirk).