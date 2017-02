Das Jobcenter wartet in seiner Jahresbilanz mit einigen positiven Zahlen auf. Vom Tisch sind die Probleme damit aber noch nicht. Das wird auch der städtische Haushalt wohl noch länger spüren.

Viele Kinder in Bedarfsgemeinschaften Im Jobcenter Weiden-Neustadt sind insgesamt 107 Mitarbeiter tätig. 56 davon - und damit der größte Teil - stellt die Bundesagentur für Arbeit. 29 weitere kommen von der Stadt Weiden, 22 vom Landkreis Neustadt/WN. In den von diesen Mitarbeitern betreuten Bedarfsgemeinschaften (BG) leben Stand September 6222 Personen. Darunter befinden sich 1465 Kinder unter 15 Jahren. Die größte Gruppe unter den Bedarfsgemeinschaften, fast 1800, sind die "Single-BGs" mit nur einer Person. In 150 BGs leben 5 und mehr Personen. Im Jahr 2015 lag der durchschnittliche Zahlungsanspruch pro BG im Stadtgebiet Weiden bei 810 Euro, im Landkreis Neustadt bei 796 Euro. (sbü)

(sbü) Die Zahl ist entscheidend und niedriger als erwartet: "Nach unserem Jahresziel sollten die Langzeit-Leistungsbezieher um zwei Prozent auf 2601 abgebaut werden. Tatsächlich erreichte das Jobcenter einen Bestand von lediglich 2492", erklärt Geschäftsführer Wolfgang Hohlmeier. Damit habe das Jobcenter Weiden-Neustadt den besten Wert unter 20 vergleichbaren Centern in Deutschland erreicht.Auch andere wichtige Eckwerte entwickelten sich in die erwünschte Richtung, wie Hohlmeier bei der Präsentation der Jahresbilanz erklärt. So sank die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher im Jahresdurchschnitt um fast Hundert Personen auf jetzt 4191. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, ein besonders wichtiger Eckwert in der Hartz-IV-Statistik, ging um 70 auf 3308 zurück. Ohne einen Sondereffekt hätte das Minus noch größer sein können. "Da wir uns jetzt verstärkt auch um die Integration der anerkannten Asylbewerber kümmern müssen, fiel der Rückgang bei den Leistungsbeziehern und den Bedarfsgemeinschaften nicht stärker aus."Stand Anfang Februar waren beim Jobcenter unter den 4191 erwerbsfähigen Leistungsbeziehern 590 Flüchtlinge mit anerkanntem Aufenthaltsstatus. Die weit überwiegende Mehrzahl von ihnen befindet sich in Lehrgängen, Schulen oder berufsvorbereitenden Maßnahmen. Nur 150 sind in der Arbeitslosenzahl enthalten. Dennoch lag diese am Jahresende bei 1969 und damit mit plus 66 knapp über dem Vorjahresstand.Trotz der leichten Rückgänge bei wichtigen Eckzahlen der Hartz-IV-Statistik zeigt das Zahlenbild auch generell eine seit Jahren anhaltende weitgehende Stagnation. Anders als bei der Arbeitslosenversicherung, also dem SGB-III-Bereich, veränderte sich die Arbeitslosenzahl während des gesamten Jahres 2016 nur marginal und blieb fast immer knapp unter der 2000er-Grenze. Unter den Langzeit-Leistungsbeziehern (mindestens 21 Monate Leistungsbezug innerhalb der letzten 24 Monate) stehen rund zwei Drittel bereits vier Jahre und länger im Leistungsbezug. Weiterbildungen und andere Maßnahmen führten bei dieser Gruppe zu keiner nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt.Dass sich das Jobcenter trotz dieser verkrustet erscheinenden Hartz-IV-Strukturen intensiv um die Eingliederung seines Kundenkreises bemüht, machte stellvertretende Geschäftsführerin Monika Reichel deutlich: "Wir zählten in der Jahressumme immerhin 1300 Integrationen, darunter 35 Schwerbehinderte." Lang ist auch die Liste der eingesetzten Fördermaßnahmen, darunter betriebliche Erprobungen bis hin zu Bewerbungstraining. Auf mehr als Tausend belaufen sich diese Fallzahlen. Allerdings räumen die Vertreter des Jobcenters auch ein, dass die langfristig anhaltende Eingliederung oft nicht gelingt.Zusammenfassende Aussagen über die Ausgaben des Jobcenters sind für das gesamte Jahr noch nicht möglich. Erste Zahlen dazu liegen jedoch vor. So zum Beispiel die Gesamtausgaben für Zahlungen an Bedarfsgemeinschaften von Januar bis Oktober in Höhe von 26,5 Millionen Euro. Knapp 40 Prozent davon entfallen auf die Kosten der Unterkunft. Diese tragen ausschließlich die Stadt und der Landkreis.Bei den Zahlungen an die Bedarfsgemeinschaften hat sich auch langfristig wenig verändert. Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit sind die Gesamtausgaben für Regelleistungen an Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters bis zum Jahr 2010 zwar kräftig gesunken. Seither jedoch stagnieren sie weitgehend.