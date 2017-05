Kampf dem Zahnarztbohrer

Noch immer haben viele Menschen Angst vor dem Zahnarztbesuch. Vielleicht gibt es demnächst dafür keinen Grund mehr. Der dritte Dentalkongress an der OTH in Weiden will Antworten geben.

(sbü) Für Zahnärzte und Dentaltechniker in der nördlichen Oberpfalz könnte es ein Pflichttermin sein. Er trägt den Namen "Kongress der Masters der Dentaltechnik Weiden" und dürfte ein in Deutschland in dieser Form wohl einmaliges Ereignis sein. Unter der Leitung des Medizintechnik-Professors Dr. Michael Wehmöller präsentieren Masterstudenten des Studienganges Medizintechnik die neuesten technologischen Entwicklungen im Bereich der Zahnmedizin.Diese Studenten stehen kurz vor dem Sprung in medizintechnische Betriebe. Vorher wollen sie ihr Expertenwissen einem Fachpublikum vorstellen. "Zahnärzte und Dentaltechniker aus der nördlichen Oberpfalz bekommen Gelegenheit, aktuelle und zukünftige Verfahren und Methoden aus Sicht des Mediziningenieurwesens kennenzulernen" stellt Wehmöller bei der Vorstellung des Veranstaltungsprogramms fest.Am 31. Mai ab 14 Uhr im Hörsaal 002 der OTH in Weiden ist es soweit. In zehn Vorträgen werden viele der aktuell zentralsten Themen moderner Zahnbehandlung und Zahntechnik behandelt. Auch unsere Zeitung wird dabei sein und für die Leser berichten. Schließlich geht es um Themen, die jeden Patienten beim Zahnarztbesuch betreffen. Was dabei am meisten interessieren dürfte ist die in fast allen Vorträgen stattfindende Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen traditioneller Behandlungsverfahren mit den jeweils alternativen Möglichkeiten digitaler zahnmedizinischer Techniken. Der "Laser in der Zahnmedizin" ist zum Beispiel ein Vortrag überschrieben. Ein anderer lautet "Alternative Methoden zur konventionellen Kariesbehandlung".Vielleicht kann mancher Patient durch die neuen Techniken in Zukunft weniger Angst vor dem Zahnarztbesuch haben. Diesem Thema Angst widmet sich ein Vortrag ganz speziell. "Das Phänomen - Dentalphobie" ist er überschrieben. Um den Einsatz digitaler Techniken geht es auch in einem Vortrag über die Herstellung von Zahnersatz. Kann die digitale Abformung den konventionell erstellten Abdruck ersetzen, wird gefragt und beantwortet. Der Mundraum wird bei der digitalen Abformung gescannt und es besteht sogar die Möglichkeit, dass danach sofort in der Zahnarztpraxis der Zahnersatz gefertigt und eingesetzt wird.Auf "Herausforderungen bei der Anfertigung von herausnehmbarem Zahnersatz bei älteren Menschen" geht ein weiterer Vortrag ein. Thematisiert werden Hygiene im Zahnlabor und die digitale Patientenakte in der zahnärztlichen Versorgung. Aktuellen Bezug hat das Thema "Zahnersatz für Flüchtlinge - Herausforderung für das Gesundheitssystem". Nach allen Vorträgen besteht Gelegenheit zur Diskussion. Dabei soll es zum Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis kommen.