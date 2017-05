Die SpVgg SV Weiden hat ihren Sponsorenvertrag mit der Kommunalen Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft (Kewog) um ein weiteres Jahr verlängert. Damit arbeiten der Fußballverein und das Immobilienmanagement Wohnen Energie im nunmehr sechsten Jahr zusammen.

SpVgg SV-Vorsitzender Kurt Haas und Kewog-Geschäftsführer Bernd Büsching präsentierten den Vertrag am Dienstag. Im Funktionsgebäude der SpVgg SV Weiden berichtete Büsching von der Entwicklungsstudie für das Gelände des Sportvereins im Stockerhutgebiet. Derzeit werde eine Machbarkeitsstudie erstellt, sagte er. "Das ist eigentlich unser Ansatz für die Zukunft: Wir wollen in Weiden Grundstücksentwicklung machen."Warum? "Weil Weiden bekanntlich in den nächsten Jahrzehnten bezahlbare Wohnungen braucht." Grundstücke vom Ackerland weiterzuentwickeln sei die Kernkompetenz der Kewog. "Was ist machbar? Was ist darstellbar?" Den Städten selber fehlten die Kapazitäten für diese Vorentwicklungsarbeiten. "Wir arbeiten uns von der Machbarkeitsplanung über den Flächennutzungsplan bis zum Bebauungsplan und zum Erschließungskonzept." Büsching: "Das machen wir in den Neuen Bundesländern, das machen wir deutschlandweit." Natürlich immer auf der Suche nach Möglichkeiten, zu investieren und Wohnungen zu bauen.Auch Nürnberg und Regensburg stünden im Fokus. Und natürlich Weiden, wo sich der Wohnungsmarkt wesentlich besser entwickele als im ländlichen Raum. "Werden hier Eigentumswohnungen gebaut, dann werden die recht schnell zu recht guten Preisen veräußert." Natürlich scheut Weiden den Vergleich mit den Metropolen Nürnberg und Regensburg. "Dort sind ja auch die Grundstückspreise viel höher."Und natürlich stünde hinter dem Sponsorenvertrag auch die Aussicht auf wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der SpVgg SV Weiden. Potenzial sieht Büsching eben in der Stockerhut auf dem SV-Gelände. "Das passt. Unsere Kernkompetenz wird in Weiden gebraucht. Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zur Städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Die macht etwas ganz anderes.""Wir sehen uns als seriöser Partner der Stadt. Wir sind kein Unternehmen, das kommt und geht. Wir sind auch wirtschaftlich gut aufgestellt und durchaus in der Lage, auch größere Volumen umzusetzen." Wie sich das Stockerhut-Projekt entwickle, darüber gebe es noch keine Prognosen, die veröffentlicht werden könnten. "Meine Mitarbeiter arbeiten daran." Erkenntnisse werde zuallererst der Stadtrat erfahren. Oberbürgermeister Kurts Seggewiß und der Stadtrat hätten dann zu entscheiden, wann die Öffentlichkeit informiert werde.Die Machbarkeitsstudie werde in ein bis zwei Monaten erstellt sein. Dann gehe es an die Umsetzung und die Frage, wo Baugebiete ausgewiesen werden sollten. Anschließend werde ein Bebauungsplan - von wem auch immer - erstellt. Wie lange dies dauert, ob es Einsprüche dagegen gebe, das könne man im Vorfeld nicht sagen. Büsching rechnet mit einem Jahr Laufzeit. "In zwei bis vier Jahren könnten dann die ersten Häuser stehen."