Die Gäste werden sich freuen: Das Kult-Café Beanery bleibt weiterhin an seinem angestammten Platz am Unteren Markt. Zumindest auf absehbare Zeit. Wie lange genau, darüber hüllt sich Geschäftsführerin Sabine Ingendorf in Schweigen. Fest steht jedoch, dass die Umzugspläne in die ehemalige Galerie Recknagel gestorben sind.

Der Grund dafür: die mit dem Umzug auf den Oberen Markt verbundenen Auflagen. "Wir mussten ein Brandschutz- und ein Schallschutzgutachten anfertigen lassen", erklärt die Geschäftsführerin. Die Ergebnisse des Schallschutzgutachtens waren niederschmetternd. "Demnach hätte man nicht einmal ein Tageslokal in den Räumen betreiben dürfen." Was Sabine Ingendorf nicht ganz versteht. Schließlich sei vor einigen Jahrzehnten sogar mal ein Tanzlokal in den Räumen betrieben worden. Doch nach den jetzt erteilten Auflagen wäre der Umbau so teuer geworden, dass sich das nicht rentiert hätte.Dazu kommt "die wacklige Lage mit der Außenbestuhlung". Der Bauausschuss hatte ein Sondernutzungsrecht für das Beanery mit 7:4 Stimmen abgelehnt. "Dagegen wollten unsere Gäste sogar auf die Barrikaden gehen", sagt Ingendorf. Doch das hat sich jetzt erledigt. Was die Geschäftsführerin allerdings bedauert, ist, dass sie die Öffnungszeiten am Unteren Markt kürzen mussten. "Wir haben jetzt werktags nur noch bis 23 Uhr geöffnet."