Amberg/Weiden. Manfred Wittmann hört auf: Der langjährige Pächter der Bahnhofsbuchhandlungen in Weiden und Amberg übergibt die Geschäfte "aus Altersgründen". Die Gebäude, in denen sich die Läden befinden, gehören der Deutschen Bahn. Sie will nur noch Pachtverträge vereinbaren, die zehn Jahre oder länger laufen. Für den 62-jährigen Wittmann ist das zu lange.

Außerdem kämen nun Investitionen auf den neuen Pächter, das Unternehmen Sabathil aus Marktredwitz, zu. Es übernimmt beide Standorte. "Ein paar Jahre hätte ich schon noch gemacht", sagt Wittmann. Der Ausverkauf "tut fürchterlich weh". Jahrzehntelang konnten Kunden bei dem Unternehmer nationale und internationale Zeitungen, Magazine, Taschenbücher, Reiseführer, Gruß- und Ansichtskarten kaufen.Bereits am Sonntag, 14. Mai, schließt der Buchhändler sein Geschäft in Amberg. Seit 1996 führte er es. Bevor ein neuer Betreiber den Laden übernimmt, steht eine zweiwöchige Umbauphase an, so dass der Laden Ende Mai wieder öffnet. In Weiden übergibt Wittmann am Mittwoch, 31. Mai, an die Nachfolger. Dort war der Weidener seit 1979 Chef. Seine Mutter führte das Geschäft seit 1968. Seinen Lesekreis will der Weidener weiterhin betreiben.