Gestatten: Yonca Yalaz. Am Mittwoch stellt sich die neue Eigentümerin des Admira-Hotels bei einer Versammlung ihren künftigen Mitarbeitern im Vier-Sterne-Haus an der Brenner-Schäffer-Straße vor. Es ist nicht ihr erster Besuch in Weiden, aber einer ihrer wichtigsten.

Vor Jahren hat Yonca Yalaz' Weg bereits immer wieder mal nach Weiden in die Bundeswehrkaserne geführt, erzählt sie am Tag nach ihrem Besuch in Weiden am Telefon. Warum das einst so war, verrät sie nicht. Dafür sagt sie: "Nebenbei habe ich mir damals oft die Stadt angeguckt." Was die 42-jährige Unternehmerin sieht, gefällt ihr. Das soll Jahre später Folgen haben. Ab 1. April sind sie und ihre Plaza Hotelgroup die neuen Eigentümer des "Admira"."Die Mitarbeiter haben bei so einem Eigentümerwechsel immer Angst", weiß Yalaz. Bei ihrem Besuch am Mittwoch in Weiden habe sie diese Angst nehmen wollen. "Die Mitarbeiter bleiben. Auch der Betriebsleiter. Der Mann ist Gold wert. Das ganze Team ist aufgeschlossen, einfach toll. Warum sollte ich da etwas ändern? Nein, das werden wir nicht machen." Was ebenfalls bleiben werde, sei die Konzentration auf Tagungsgäste und Geschäftsreisende.Tun wird sich trotzdem einiges, verrät die Unternehmerin, deren Plaza Hotelgroup mit Sitz in Heilbronn mit dem Weidener Haus bereits das 29. Hotel betreibt. "Wir werden ab April die Zimmer renovieren. Die Fernseher müssen größer, das Internet muss schneller werden. In einigen Bereichen wird das Mobiliar ausgetauscht." Alles Maßnahmen, um in Weiden den Standard eines Best-Western-Hotels zu gewährleisten.Warum? Die familiengeführte Plaza Hotelgroup ist laut Yalaz ein wichtiger Partner von "Best Western", der weltweit größten Hotelkette. Die "Amedia Hotels" wiederum, deren Sitz in Österreich ist, firmieren unter dieser Marke. So ergibt sich auch der neue Name fürs "Admira": "Amedia Best Western", verrät Yalaz und erklärt: "Der Name ist das einzige, was sich wirklich ändern wird."Denn immer wieder betont die Unternehmerin, wie sehr sie vom "Admira" angetan sei. "Das Haus ist sehr schön und sehr gut geführt. Es gibt keinen Investitions- oder Renovierungsstau. Genau das liebe ich ja an eigentümergepflegten Häusern."Damit spielt Yalaz auf die bisherigen Eigentümer an, die Familie von Thun und Hohenstein Veit. Sie hat das Haus 1993 eröffnet. Die bisherige Geschäftsführerin Dr. Jeannine Gräfin von Thun und Hohenstein Veit ist dann ebenfalls am Mittwoch zu Gast, als Yalaz durch das 104 Zimmer zählende Hotel geht. An die Mitarbeiter verteilt die neue Chefin bei dieser Gelegenheit ihre Visitenkarte. "Ich habe allen gesagt, sie können mich jederzeit erreichen." Denn zu Gesicht bekommen sie sich alle erst wieder beim nächsten Besuch der Hotel-Chefin in Weiden: am 1. April, also an dem Tag, an dem das Hotel endgültig in Yalaz' Eigentum übergeht. Bis dahin wolle die Unternehmerin die Mitarbeiter einfach "weiter ihren guten Job machen lassen".