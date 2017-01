Sparen - das ist doch ein recht abstraktes Thema. Die Volksbank Nordoberpfalz hat einen Weg gefunden, es ganz anschaulich rüberzubringen: mit einer Erlebnisausstellung.

"Im Schnitt legen die Deutschen rund zehn Prozent ihres Nettoeinkommens zurück und sparen", weiß Thomas Ludwig, Vorstandsmitglied der Volksbank Nordoberpfalz. "Viele setzen auf bewährte Anlageformen wie Sparbuch oder etwa Tagesgeld, obwohl kaum Ertrag im Niedrigzinsumfeld zu erwirtschaften ist." Solche Formen des Sparens seien nicht mehr zeitgemäß. Um Vermögenswerte zu erhalten oder sogar zu mehren, rät die Bank, sich mehr mit verschiedenen Geldanlagen zu beschäftigen.Um das zu erreichen, gibt es jetzt eine Erlebnisausstellung in der Geschäftsstelle in der Wörthstraße, die noch bis 13. April zu sehen ist. In Kooperation unter anderem mit der Investmentfondsgesellschaft "Union Investment" hat die Volksbank dafür vier Exponate entwickelt - mit Schaltern, Knöpfen und Touchscreens. Sparen zum Anfassen, so heißt die Devise. "Man begreift Finanzthemen besser, wenn man sie sehen kann", sagt Frank Jacob von "Union Investment" bei der Eröffnung.Die erste Station mit dem Titel "Weitblick und Wohlstand" veranschaulicht den Zusammenhang von Inflationsrate und Sparzins. Mit blauen Bällen, die das eigene Vermögen darstellen, wird verdeutlicht, dass auf Dauer Kaufkraft verloren gehe, wenn auf herkömmliche Weise Geld angelegt werde.Der nächste Bereich namens "Struktur und Stabilität" zeigt zwei blaue Kugeln. Eine hängt an einem sprichwörtlich seidenen Faden, die andere wird von mehreren Strickfäden gestützt. Hier geht es um die Vermögensaufteilung. Für Stabilität benötige es heutzutage mehrere Standbeine. Sobald jemand sich nur auf eines stütze, bröckle das in schweren wirtschaftlichen Zeiten leichter, der finanzielle Verlust werde größer."Strategie und Wachstum": Station Nummer drei verdeutlicht den Zinseffekt. Das Modell zeigt das Vermögenswachstum von anfänglich 10 000 Euro innerhalb von 15 Jahren bei verschiedenen Zinssätzen.Für das letzte Exponat "Ausdauer und Erfolg" haben sich die Verantwortlichen die Frage gestellt, wo heutzutage überhaupt noch fünf Prozent Zinsen zu erzielen sind. Wertpapiere seien hier eine Option. Das Modell verdeutlicht, was der Aktienmarkt mit dem Vermögen anstellt.