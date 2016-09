Die Mobivia Groupe hat eine Vereinbarung zum Erwerb von A.T.U Auto-Teile-Unger, des deutschen Marktführers für Kfz-Services, unterzeichnet.

ATU bleibt eigenständiges Unternehmen

Die Mobivia Gruppe Die Mobivia Gruppe ist laut eigenen Angaben Europas Marktführer für markenübergreifende Fahrzeugservices. Sie ist derzeit mit rund 1300 Service-Punkten in 16 Ländern Europas, Afrikas und Südamerikas aktiv. Mit ihren Marken Norauto, Midas, Carter- Cash, Auto 5, Synchro Diffusion, Bythjul und Skruvat betreut die Gruppe mehr als 30 Millionen Kunden.



Die Gruppe mit Sitz im französischen Lille ist in Privatbesitz und wurde 1970 gegründet. 2015 erreichte sie mit rund 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,76 Milliarden Euro.

Durch die geplante Transaktion will dieihre Marktstellung in Europa deutlich ausbauen und kommt dann mit knapp 2.000 Werkstätten und mehr als 20.000 Mitarbeitern auf einen gemeinsamen Umsatz von rund 2,7 Mrd. Euro.Laut Pressemitteilung betreibt A.T.U derzeit 577 Werkstätten in Deutschland, 25 in Österreich und 6 in der Schweiz. Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2016 endete, erreichte Auto-Teile-Unger einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Innerhalb der Mobivia Group soll A.T.U als eigenständiges Unternehmen für den deutschen Markt agieren und den Sitz in Weiden behalten.