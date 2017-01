Darunter macht er es nicht. Norbert Samhammer, Geschäftsführer der gleichnamigen AG, fliegt noch im Februar mit seiner Frau Ina - Architektin von Beruf - nach Kalifornien. Im Silicon Valley besichtigt das Paar Arbeitsplätze bei Google, Apple, Facebook, Evernote und einigen mehr. Zum Abgucken für Weiden.

1200 Bewerbungen 2016

Wir wollen ein so futuristisches Space-Office bauen, dass sich Mitarbeiter fühlen können wie im Silicon Valley. Norbert Samhammer

"Wir wollen uns anschauen, wie heute Hightech-Arbeitsplätze aussehen", sagt Samhammer. Das Bayerische Wirtschaftsministerium war behilflich und telefonierte sich bis ins Vorzimmer von Mark Zuckerberg vor, um die Termine klar zu machen. Schon das Programm verrät ansatzweise, wie Amerikas IT-Branche seine Leute lockt: "gourmet food" and "football table".Noch im Frühjahr startet die neueste Baumaßnahme des 520-Mitarbeiter-Unternehmens mitten in Weiden. Auf das Erdgeschoss des früheren Hudl-Gebäudes an der Prinz-Ludwig-Straße stockt Samhammer zwei Etagen auf. Und weil das der Flachbau nicht trägt, hat Ehefrau Ina verwegene Stahlbetonstützen geplant. In diesen hängen die Obergeschosse wie ein Vogelnest. Optisch erinnert das Ganze ein wenig an das Olympiastadion in Peking.Über alle drei Stockwerke geht mittendrin ein Lichthof bis zum Boden. 12 mal 8 Meter groß, ein 80 Quadratmeter Garten mit Sitzgelegenheiten, von allen Seiten über riesige Schiebe-Glaselemente zugänglich. Raum schaffen. Space. Der Name ist schon gefunden: "Space Office". Samhammers Motiv: "Wir wollen ein so futuristisches Space-Office bauen, dass sich Mitarbeiter fühlen können wie in Silicon-Valley. Die wollen Spaß haben und die sollen Spaß haben."Auf drei Etagen entstehen 170 "Hightech-Arbeitsplätze". Fünf Millionen Euro nimmt die Samhammer AG für den Bau und die Ausstattung in die Hand. Am Werk ist das bewährte Architektenteam Ina Samhammer und Manfred Schwemmer, wieder mit dabei ist Holzbau Riedl aus Waldthurn. 40 Entwicklungsarbeitsplätze für Künstliche Intelligenz, Service Prozess Software und eCommerce werden hier neu aufgebaut. Im zweiten Obergeschoss will Samhammer ein völlig neues "Coworking Konzept" realisieren. Und wie sieht es mit Fachkräften aus? Laut Samhammer hat das Unternehmen letztes Jahr 1200 Bewerbungen bekommen.Für ihn ganz klar: "Das liegt an Wohlfühlarbeitsplätzen und tollen Mitarbeitern." Wer am Haupteingang des iOffice (fertiggestellt 2012) ankommt, soll nie wieder weg, sondern "zur Community gehören wollen". Es riecht gut. Im Gang steht ein goldener Buddha. Farbiges Licht überall. Mit ein wenig Fantasie wähnt sich der Gast im Wellness-Hotel. Seine Frau hat sich das ausgedacht und setzt ihre Ideen mit sicherer Hand um. "Wir verstehen uns blind."Gearbeitet wird hier auch. 24 Stunden täglich, 365 Tage. Weltumspannend an drei Standorten. Die internationalen Mitarbeiter - 70 sind nicht-deutsch - betreuen multilingual beispielsweise die Luft- und Raumfahrtbranche. Sie arbeiten in Weiden. Zum großen Standort mausert sich gerade Tirschenreuth. Dort arbeiten inzwischen 40 Mitarbeiter in angemieteten Räumen bei der Sparkasse am Marktplatz. Sie betreuen deutschsprachige Servicelines, beispielsweise der Hausgerätebranche wie Bosch und AEG. 30 Kollegen sitzen in Saigon (Vietnam) und übernehmen den asiatischen Sprachraum. Ein bisschen California hält jetzt in der Prinz-Ludwig-Straße Einzug: Das "Space Office" soll nach einem Jahr Bauzeit Anfang 2018 bezugsfertig sein.