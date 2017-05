Neues Firmengebäude am Festplatz eingeweiht

(rdo) Als weitere Firma in der Nähe des neuen Volksfestplatzes schuf sich die Merkl Hallen- und Stahlbau GmbH ein neues Domizil an der Conrad-Röntgen-Straße 26. Im Herbst 2016 erfolgte der Umzug von der Parksteiner Straße in das neue Gebäude. Mit der Fertigstellung der Außenanlage übernahm Dekan Johannes Lukas die Segnung.

Geschäftsführer und Firmengründer Harald Merkl begrüßte im 300 Quadratmeter großen Gebäude mit 450 000 Euro Investitionssumme die beteiligten Baufirmen aus vielen Gewerken, seine Familie mit Ehefrau Claudia und Sohn Jonas. Er dankte den aktuell acht Mitarbeitern sowie den Kooperationspartnern im Hallenbau. Zur Einweihung beging das Unternehmen, das deutschlandweit tätig ist, sein 20-jähriges Jubiläum.Seit Gründung wurden 450 Projekte in ganz Deutschland - Gießen, Heidelberg, Frankfurt, Baden-Baden und Heilbronn - verwirklicht. Die größten ausländischen Bauvorhaben waren ein Auftrag für ein CLS-Paketcenter im dänischen Kopenhagen sowie für einen Komplex im Berner Oberland in der Schweiz.Mit einem Umtrunk stießen die Gäste mit dem Ehepaar Merkl auf das 20-jährige Jubiläum und die Einweihung an.