Mit dem neuen Lernlabor Cybersicherheit öffnen sich in der nördlichen Oberpfalz viele neue Türen. Auch die heimische Wirtschaft kann die Chancen nutzen.

Ziel: Digitale Souveränität

Lernen, wo man will

Im Anschluss an die feierliche Eröffnung des Lernlabors Cybersicherheit an der OTH in Weiden (wir berichteten) hatte Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht die Vertreter der heimischen Wirtschaft zu einer Informationsveranstaltung zum Thema "Fraunhofer in Weiden - Partner der Wirtschaft" eingeladen. "Die Region muss dieses Angebot aufgreifen", forderte Rupprecht leidenschaftlich von den anwesenden Unternehmensvertretern.Deutschlandweit sei die neue Einrichtung das einzige Fraunhofer-Lernlabor, das sich mit dem Thema Cybersicherheit befasse, meinte der Abgeordnete weiter. Dass sich so wichtige Chancen ergeben, verdeutlichte der Leiter des neuen Lernlabors, Professor Andreas Aßmuth: "Wir versprechen uns Zugriff auf das gesamte Fraunhofer Aisec-Know-how", stellte der Wissenschaftler fest. Leider gebe es bisher nur wenige Projekte in der nördlichen Oberpfalz, bei denen Betriebe mit dem Frauenhofer-Institut zusammenarbeiten, bedauerte Rupprecht. Um dies zu ändern, erklärten dann zwei hochrangige Vertreter von Fraunhofer ihr Dienstleistungsangebot für Betriebe.Zum einen Professor Georg Rosenfeld. Der Vorstand für Technologiemarketing und Geschäftsmodelle, gab einen Überblick über die Arbeit der 24 000 Mitarbeiter der Forschungsinstitution. Derzeit werde an 7000 Projekten gearbeitet, rund 500 Patente würden jährlich angemeldet. Das Finanzvolumen des Jahres 2015 hätte 2,1 Milliarden betragen. 70 Prozent davon seien Industrieaufträge. Zu den aktuell wichtigsten Themenfelder zähle "digitale Souveränität" und damit der sichere Datenaustausch mit den Geschäftspartnern.Weiter nannte er die "Digitalisierung der Produktion einschließlich des maschinellen Lernens" sowie "selbstkonfigurierende Komponenten", die besonders für die Bauwirtschaft wichtig seien. Als wichtige Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Betrieben mit Fraunhofer zählten Forschung, Weiterbildung und die gemeinsame Arbeit in Verbundprojekten.Zum anderen sprach Professorin Claudia Eckert als hochrangige Vertreterin des Instituts. Sie leitet Frauenhofer Aisec und erläuterte Einzelbeispiele der Zusammenarbeit mit Betrieben. Zu ihrem Bereich wird auch das neue Lernlabor in Weiden gehören. Sie erklärte, in einem Fall half das Aisec-Institut einem mittelständischen Weltmarktführer erfolgreich, seinen chinesischen Produktpiraten zu bekämpfen. Oder es gelte, "neue Lösungen zu entwickeln, um Geldspielgeräte vor dem Austricksen zu schützen" und um "das Knacken von Funkschlüsseln zu verhindern". Helfen kann Fraunhofer auch beim Beantragen von Fördermitteln.Großen Nachholbedarf sieht Eckert beim Thema Datensicherheit in den Betrieben. Genau damit befasst sich das neue Lernlabor Cybersicherheit an der OTH. "Der Mensch ist das größte Hindernis", sagte die Wissenschaftlerin und ergänzte, "vor allem, wenn das Management nicht dahinter steht". Sicherheit müsse Chefsache sein. "Wir bieten dafür unsere Hilfe an, die allerdings nicht kostenlos ist." Wichtig sei, neue Prozesse von vorne herein richtig aufzustellen.Welche Bedeutung die IT-Sicherheit auch für das Handwerk habe, bestätigte Kreishandwerksmeister Joachim Behrend: "Plötzlich steht die Polizei vor der Tür, weil der eigene Computer für eine Straftat missbraucht wurde."Um es Betrieben leichter zu machen, steht im Weiterbildungsangebot des neuen Lernlabors auch ein eintägiges Modul "IT-Sicherheit im Unternehmen", erklärte Professor Aßmuth. Zudem kündigte OTH-Präsidentin Professor Andrea Klug an, dass auch Lernmaterialien entwickelt werden, die "zeit- und ortsunabhängiges Lernen ermöglichen". In drei bis sechs Monaten sollen die ersten Lernformate zur Verfügung stehen. Rupprecht berichtet dazu, dass das Weidener Fraunhofer-Lernlabor einen zusätzlichen Auftrag für "digitales Lernen" bekommen habe.