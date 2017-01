Die IG BCE startet ins 20. Jahr ihres Bestehens. Dank anstehender Tarifverhandlungen in der Region oder Industrialisierung 4.0 gehen der Gewerkschaft die Aufgaben nicht aus, wie beim Neujahrsempfang deutlich wird. Gleichzeitig gibt es eine Zahl, die ihr Mut macht.

Wo die Neumitglieder arbeiten Als großartig bezeichneten Sekretärin Gabi Hübner und Leiter Hartmuth Baumann vom IG BCE-Bezirk Nordostbayern die Aufnahme von 540 weiteren Kollegen im Jahr 2016. Sie dankten bei dieser Gelegenheit den erfolgreichsten Werbern von Neumitgliedern. Viele Zugänge kamen aus folgende Unternehmen: Synlab Weiden (47), Gerresheimer Regensburg (44), Ceramtec Marktredwitz (37), Südleder Rehau (32), Playmobil Selb (alle 31 Beschäftigten), Schott Glas Mitterteich (29), Dronco Wunsiedel (28), Flachglas Wernberg (22), NSG Group Pilkington Weiherhammer (18), Nabaltec Schwandorf (17). (rdo)

(rdo) Es war im Jahr 1997. Damals schlossen sich mehrere Einzelgewerkschaften zur Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zusammen. Und die ist bis heute, zu Beginn ihres Jubiläumsjahres, offensichtlich attraktiv. Jedenfalls konnte der Bezirk Nordostbayern im vergangenen Jahr 540 neue Kollegen aufnehmen. Zum sechsten Mal in Folge verzeichne man damit eine positive Mitgliederentwicklung, erklärte Bezirksleiter Hartmuth Baumann beim Neujahrsempfang in der Max-Reger-Halle. Diesen Rückenwind brauche es auch. Denn es gebe einige Herausforderungen, wie Festrednerin Petra Reinbold-Knape vor den mehr als 220 Gästen erklärte."Wir erleben einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt, und der Umbruch der Digitalisierung befindet sich in wahnsinniger Dynamik", sagte das Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes in Hannover. Angesichts von Rationalisierungen brauche es besseren Schutz vor Arbeitsplatzverlust. Gleichzeitig würden die Anforderungen immer komplexer, weshalb die Berufsausbildung aufgewertet werden müsse.Positiv sei der Gesetzentwurf der Regierung zur Regelung von Leiharbeit und Werkverträgen. Das sei ein erster Schritt gegen die Aushöhlung regulärer, gesicherter Beschäftigungsverhältnisse. Lob fand sie auch für den Chemie-Abschluss von 5,2 Prozent. Damit liege man ganz vorne. Ähnliches wünsche sie sich auch für Pilkington in Weiherhammer. Dort gelte es, eine Lohnerhöhung von fünf Prozent durchzusetzen.Aber auch jenseits der Bundesgrenzen warten laut Petra Reinbold-Knape Herausforderungen für Gewerkschaften. In der globalisierten Welt dürfe es keine Zweiklassengesellschaft geben. Großunternehmen wie Starbucks und Apple sollten sich nicht aus der steuerlichen Verantwortung hierzulande ziehen. Bei einem Niedrigsteuerparadies vor der Küste Europas, das Großbritanien nach dem Brexit werden könnte, wären Verbraucher beider Seiten die Verlierer.Gleichzeitig ging die Rednerin auf Veränderungen in der politischen Landschaft ein. Die Politik habe zweifellos lange gebraucht, das Ausmaß der Herausforderungen durch die Flüchtlinge und die Verunsicherung der Bevölkerung zu verstehen. "Radikale politische Kräfte wie die AfD sind nun angetreten, dieses Vakuum zu füllen. Die Ursache für Unzufriedenheit resultiert aus Mangel an politischer Orientierung."Ähnliche Sorgen nannte auch Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in seiner Ansprache: "Es ging uns noch nie so gut wie heute, die Konjunktur brummt und die Löhne sind gestiegen und trotzdem ist es fünf vor zwölf." In den USA drohe nach dem Amtsantritt von Donald Trump eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Aber auch in Deutschland und Europa hätten radikale Parteien Zulauf. Die demokratischen Kräfte müssten wachsam sein.SPD-Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch blickte auf regionale Erfolge der Gewerkschaft in jüngster Zeit: "Die IG BCE hat mit den Tarifverträgen bei Synlab und weiteren Firmen etwas Tolles geschafft." Dabei sei das nicht Ergebnis von Bettelei, sondern verdiente Teilhabe. Im Namen des DGB lobte Organisationssekretär Peter Hofmann eine oft gute Zusammenarbeit mit der Politik. Für die musikalische Begleitung des Empfangs sorgte die Bergmannskapelle Knappenverein Wackersdorf unter Leitung von Andreas Königsberger.