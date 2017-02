An allen Ecken wird geschweißt, geschraubt, geklebt und lackiert. "Wir sind voll", sagt Lorenz Illgen, Geschäftsführer der Oberpfälzischen Waggon-Service (OWS) GmbH. Auch der Unglückszug von Bad Aibling steht in der riesigen Halle.

Nun auch Straßenbahnen

Wie eine Schwebebahn

Kunden Die Oberpfälzische Waggon-Service GmbH arbeitet sehr viel für Privatkunden und Industriebetriebe, die Werksbahnen betreiben. Auch Verkehrsbetriebe der Städte Nürnberg und München lassen zum Beispiel ihre Fahrzeuge in Weiden überholen. Ebenso gehören die Porr Austria Rail oder die Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) zu den Auftraggebern.



Geschäftspartner sitzen auch in Schweden und Ungarn. Zudem ruhen große Hoffnungen auf dem Iran, wo man die Fühler ausstreckt. Einen Großauftrag erwartet die OWS von der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB), für die Siemens 200 Lokomotiven baut. Ein Teil davon soll in der Oberpfalz lackiert werden. "Mit Siemens arbeiten wir sehr gut zusammen", freut sich Geschäftsführer Lorenz Illgen. Auch in der Region: Siemens in Luhe lässt Komponenten, auch für Loks, in der OWS lackieren. Die Weltfirma stellt hohe Qualitätsansprüche, vor allem auch beim Staub. (ms)

110 Mitarbeiter, so viel wie noch nie seit der Gründung der OWS im Jahr 2010, werkeln am traditionsreichen Bahnstandort der einstigen PFA. Hinzu kommen 20 Leiharbeiter. "Wir haben den historisch höchsten Auftragsstand, seit es die OWS gibt", verrät Geschäftsführer Illgen, der für den technischen Bereich verantwortlich ist.Weil die Geschäfte florieren, wird er seit April 2016 von Hendrik Witte (48) unterstützt, der sich um das Kaufmännische und den Vertrieb kümmert. Aufträge in Höhe von 5 Millionen Euro sind schon in trockenen Tüchern. Sie sichern 4 Monate Arbeit. Der Umsatz soll heuer von 11,5 Millionen (2016) auf 13,9 Millionen Euro klettern, obwohl es momentan relativ wenige Ausschreibungen gibt.Die OWS, die zur Knape-Holding gehört, betreibt eine Bahnwerkstatt für Gleisbaumaschinen, Diesellokomotiven, Personen-, Trieb- und Güterwagen. Seit Herbst letzten Jahres sind Straßenbahnen dazugekommen. Aktuell reparieren die Weidener Trambahnen aus Nürnberg, Karlsruhe und Bremen, allesamt Unfallwagen. Manch Nachtschwärmer hat die spektakuläre Anlieferung mit Schwertransportern mitbekommen, die tagsüber nicht fahren dürfen. Die Reparatur dauert je nach Schaden zwischen 6 Wochen und 4 Monaten und kostet zwischen 80 000 und 300 000 Euro. Eine neue Straßenbahn ist nicht unter einer Million Euro zu bekommen.Großes Lob zollt der 49-jährige Manager der Stadt Weiden für die schnelle, unbürokratische Erteilung der Genehmigungen für die Schwertransporte. Er spricht schon fast von einem Wettbewerbsvorteil. Seine Firma habe sich schon den einen oder anderen Auftrag gesichert, weil sie innerhalb von 24 Stunden Unfallfahrzeuge aufnehmen konnte. "München war da langsamer."Ähnlich schnell arbeitete das Weidener Rathaus beim Bau einer Schnellmontagehalle. "Das ist phantastisch", schwärmt der Diplomingenieur. Jetzt müsse nicht mehr unter Zelten gearbeitet werden.Prächtig entwickelt sich der Personenfahrzeugbereich. Die Bandbreite bei den Straßenbahnen und Regionaltriebfahrzeugen wie Agilis reicht von Schadensbearbeitung bis zur Hauptuntersuchung. Die Fahrzeuge müssen alle acht Jahre zum TÜV. Jedes Jahr wird ein Check fällig. Auch bei Diesellokomotiven läuft es sehr gut. Preislich schwierig sind dagegen Instandsetzungen bei den Güterwaggons.Neben den Hauptuntersuchungen geht es bei den riesigen Gleisbaumaschinen vor allem darum, den alten Ungetümen neues Leben einzuhauchen, mit neuer Technik und neuem Design. "Dies war auch der Gründungsgedanke für die OWS", erklärt Illgen. Schon seit zweieinhalb Jahren arbeiten die Weidener an der Generalüberholung einer älteren Stopfmaschine, deren Aufgabe es ist, Schotter unter die Gleise zu stopfen. Bei der Internationalen Ausstellung für Fahrwerktechnik (IAF) vom 30. Mai bis 1. Juni in Münster, der Leitmesse für Gleisbaumaschinen, wird die Innovation mit komplett neuer Technik und Design präsentiert. Eine andere Erfindung ist der Kippwagen, der schon 73 Mal verkauft wurde.Einen besonderen Auftrag hat die OWS in Bologna an Land gezogen. Sie montiert den Monorail, ein Shuttlefahrzeug, das einer Schwebebahn ähnelt, aber auf Rädern rollt. "Er bringt die Reisenden vom Bahnhof zum Flughafen und zurück", erläutert Projektleiter Jürgen Laubert. Das Außergewöhnliche: Hier wird nicht geschraubt und geschweißt, der gesamte Zug wird geklebt. "Bei dieser glasfaserverstärkten Kunststofftechnik haben wir ein Alleinstellungsmerkmal", freut sich Illgen. Drei Züge im Wert von über einer halben Million Euro baut die OWS für die Italiener. Am 9. Februar vor einem Jahr ereignete sich das schwere Zugunglück bei Bad Aibling. Beim Zusammenstoß zweier Nahverkehrszüge starben zwölf Menschen. Inzwischen wurde der Zug der Bayerischen Oberlandbahn, die ihn nach dem Unfall verkauft hatte, nach Weiden gebracht. Nicht mehr verwendbare Teile werden verschrottet, der Rest wird zu einem Testfahrzeug umgebaut. Er soll Ende April die OWS wieder verlassen. (Hintergrund)