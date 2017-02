Paukenschlag in der Gastroszene

Sechs Bewerber gab es laut Dieter Moller von der Betreibergesellschaft GKS. Den Ausschlag zugunsten der Familie Hagler gab deren 30-jährige Gastronomie-Erfahrung. Die Haglers betreiben in Luhe das "Webertor", eine gute Adresse für gehobene regionale Küche. Genauso soll es laut Martina Hagler in der Villa weitergehen. Bio-Filetsteaks, Fleisch vom Highland-Rind, Saibling aus Biohaltung von der "Weiherblasch" in Schönsee, dazu vegetarische und vegane Gerichte mit mediterranem Touch und eventuell Tapas.

Das alles soll es von Mittwoch bis Sonntag geben. "Wir wissen aber noch nicht, ob wir Frühstück oder Mittagstisch anbieten", sagt die künftige Chefin. Sonntag soll aber traditioneller Mittagsbraten auf der Karte stehen. In der Küche unterstützt Sohn Matthias Martina Hagler, um den Service kümmert sich ihr Lebensgefährte Manfred Ring. Der Pachtvertrag beginnt am 1. April, wahrscheinlich ist aber erst im Mai Eröffnung. Die Haglers haben vorher noch einige Kommunion-Essen zu stemmen. Innen soll es weniger bunt zugehen als im "Webertor", aber dennoch "kreativ". Martina Hagler will eine Ecke ihrer Lieblingsmalerin Frida Kahlo widmen.