Die Stadt spart. Personal fehlt. Vor allem im Bauamt. Die Abteilung "Bauen und Wohnen" ist zwar wieder komplett. Doch in der Stadtplanung klaffen riesige Löcher. Und in denen drohen auch wichtige Projekte zu verschwinden.

Weit unterm Stellenplan

Die ständigen Nachfragen der Stadträte nach dem "Stand der Dinge" nerven offenbar. So wird die Bauverwaltung bei der Anfrage von Stefan Rank (Bürgerliste) über den Sachstand zum Bebauungsplan Frauenrichter Straße - "warum wird der Beschluss nicht umgesetzt?" - überdeutlich. Der Änderungsbeschluss stamme aus dem Jahr 2013. Bei der öffentlichen Auslegung im Frühjahr 2015 seien aber viele Stellungnahmen eingegangen, "die Anlass geben, die Planung grundsätzlich zu überdenken". Die Planung beziehe sich auf eine sehr komplizierte und bedeutende Situation im Stadtraum (Engstelle beim Brezen-Bayer-Anwesen) und müsse für eine notwendige gründliche Diskussion und weitere Entscheidungen auch qualifiziert vorbereitet werden."Leider ist die einschlägige Fachstelle im Stadtplanungsamt seit 2015 nicht mehr besetzt (Wiederbesetzungssperre, danach war noch keine adäquate Besetzung erfolgreich). Die auch abgesehen von dieser Stelle noch vorhandenen erforderlichen zwei Stellenbesetzungen dürften sich - auch aufgrund der nun beschlossenen Änderungen im Stellenplan - 2017 hoffentlich endlich ergeben."Dann packt die Bauverwaltung, die seit November auch auf ihren Dezernenten Hansjörg Bohm verzichten muss, noch eines drauf: Neben dem Bebauungsplan Frauenrichter Straße befänden sich noch weit über 30 weitere Bebauungsplanungen in Verfahren und könnten nicht zeitnah bearbeitet werden. "Hinzu kommen die dringend erforderlichen Überprüfungen der gesamten alten Bebauungspläne, die derzeit nahezu bauverhindernd wirken und im Rahmen der Pflichtaufgaben längst angegangen werden müssten."Man darf also gespannt sein auf die Diskussion im Bau- und Planungsausschuss am Donnerstag.