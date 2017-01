Waldeck. "Schlafen für Augenmenschen": Mit diesen Worten beschreibt die Bayern Tourismus Marketing GmbH, was das Prädikat "Sightsleeping" ausmacht. Neu unter den wenigen, auserwählten Hotels sind die Hollerhöfe in Waldeck (Kreis Tirschenreuth).

Inhaberin Elisabeth Zintl überzeugte bei der Zertifizierung in München die Jury vom Ambiente und dem besonderen Konzept der Hollerhöfe. Altes mit Neuem zu verbinden, hat sich die gebürtige Waldeckerin auf die Fahnen geschrieben. Und so verbinden sich in den Hollerhöfen liebevoll sanierte denkmalgeschützte Gebäude mit dem familiären Gefühl des Ankommens zum stimmigen Gesamtkonzept "Zu Gast im Dorf". Die Juroren malen dazu ein bestätigendes Bild: "Ein stimmiges und eindrucksvolles Konzept, das überzeugt. Hier wird nichts inszeniert, sondern ein authentisches, ehrliches Gesamterlebnis geboten. Hier muss ein sehr guter Architekt am Werk gewesen sein, der die Häuser exzellent gestaltet hat", schwärmt Deborah Gottlieb, stellvertretende Chefredakteurin des Magazins "Der Feinschmecker". So sieht es auch Dr. Kathrin Kinseher von der Akademie der bildenden Künste München. Sie empfindet die Hollerhöfe als beeindruckend. Es mache Mut, zu sehen, dass in Dörfern auch ein Wandel vonstatten gehen kann. Genau jenen Wandel verfolge Elisabeth Zintl mit ihren Hollerhöfen auch weiterhin mit viel Herzblut, Engagement und Heimatliebe.Zur Aufnahme unter dem Prädikat "Sightsleeping-Hotel" gratulierte auch Kemnaths Bürgermeister Werner Nickl. "Die Hollerhöfe tragen mit ihrem unbändigen Engagement dazu bei, die Schönheit und den besonderen Reiz unseres Landstrichs nach außen zu transportieren."