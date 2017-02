Small Talk heißt miteinander ins Gespräch kommen, über Alltägliches reden, freundlich aufeinander eingehen. Auch im Vorstellungsgespräch gehört Small Talk mit dazu. Dabei kann man schon einen guten ersten Eindruck machen.

Nervosität überwinden

Jeder hat sich schon mal kurz mit jemandem, den man nicht kennt, an der Supermarktkasse darüber unterhalten, wie lange es mal wieder dauert, oder beim Arzt im Wartezimmer über das Wetter gesprochen. Das alles ist Small Talk. Es geht dabei darum, dass man freundlich ein paar Worte wechselt, vielleicht ein Thema findet, das man gemeinsam hat, und so die Zeit nett verbringt.Auf das Vorstellungsgespräch übertragen heißt das, der oder die Personalverantwortliche wird einen begrüßen und als Gesprächseinstieg vielleicht fragen, wie die Fahrt war oder ob man sich in der Stadt schon auskennt.Ziel ist dabei nicht, den Bewerber auszuhorchen, sondern ihm Gelegenheit zu geben, sich "warm" zu laufen. Man kann dadurch am Anfang die Nervosität überwinden und vielleicht schon einige Pluspunkte sammeln. Je nach Frage des Gegenübers kann man z.B. kurz von der Anfahrt oder - wenn man aus einer anderen Stadt kommt - von den ersten Eindrücken erzählen. Wichtig dabei ist: positiv bleiben! Wenn man vor allem über die anderen Leute im Bus schimpfst oder erklärt, dass einen die Stadt nicht weiter interessiert, wird man keinen guten Eindruck hinterlassen.Außerdem: kurz fassen! Lange Erzählungen kosten Zeit und wirken nicht besonders positiv. Um ein Gespräch in Gang zu bringen ist es hilfreich, wenn man vielleicht sogar etwas zurückfragen kann, etwa zum Gebäude des Unternehmens. Manche Personalverantwortliche wollen durch Small Talk auch die Allgemeinbildung testen, z.B. indem sie auf das Thema Politik kommen. Hier sollte man sich nicht verunsichern lassen - wenn man vor Bewerbungsgesprächen aufmerksam die Nachrichten verfolgt, kann man bestimmt glänzen. Eine politische Diskussion wird vom Bewerber nicht verlangt. (planet-beruf.de)