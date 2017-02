Weiden/Weiherhammer. Mit der Regionalität machte vor 40 Jahren der Wirtschaftsclub Nordoberpfalz den Anfang. Es folgten Volksbank und Kliniken Nordoberpfalz. Den "neuen Nordoberpfälzer Geist" (Vorsitzender Bernd Fürbringer) entdeckt nun auch das IHK-Gremium Weiden - und führt ab sofort die Nordoberpfalz im Namen. Das 35-köpfige Gremium der regionalen Wirtschaft für Weiden-Neustadt/WN-Tirschenreuth beschloss die Änderung einstimmig.

Bei einem Pressegespräch betonte Fürbringer die gemeinsame Wirtschaftsregion. Die Beschränkung auf Weiden habe zu Problemen bei der Identifikation geführt. "Der neue Name IHK-Gremium Nordoberpfalz passt sehr gut zur Strategie ,IHK vor Ort'", meinte Florian Rieder. Der Gremiums-Geschäftsführer hofft auf eine Weiterentwicklung des regionalen Selbstbewusstseins. Die heimische Wirtschaft wolle damit "Kirchtürme überwinden", heißt es in einer Pressemitteilung. Den Beschluss des IHK-Gremiums begrüßte der bei der Sitzung anwesende - und vorab informierte - Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim". Schon vor Jahren ging die damalige "IHK Regensburg" mit gutem Beispiel voran, und erweiterte ihre Bezeichnung um die Oberpfalz.Angesichts fehlender Fachkräfte und eines leer gefegten Arbeitsmarkts wendet sich die regionale Wirtschaft verstärkt dem Personal-Management zu. Eine "Änderung des Denkens" in Richtung Life-Work-Balance beschwor Vorsitzender Fürbringer. Er bedauerte, dass die Jugend in die akademische Welt regelrecht "getrieben" werde, "wo sie doch in Handwerk oder Gewerbe oft besser aufgehoben ist". Die "Zukunftsfähigkeit der beruflichen Bildung" betonte ebenfalls Florian Rieder.Gastgeber Reinhold Gietl von der Pilkington AG, Günther Kötteritzsch von der Eisen Knorr AG und Michael Richthammer von Richthammer Versicherungen stellten ihre Personalstrategien vor. Der jüngst mit dem IHK-Personalmanagement-Award ausgezeichnete Richthammer bietet seiner 35-köpfigen Belegschaft einen Mix an Benefits unter der Überschrift "Family first", vom Home-Office über flexible Arbeitszeiten bis zur finanziellen Förderung von Aus- und Weiterbildung. "Die junge Generation will sich wohlfühlen", unterstrich Fürbringer die "soft facts" im Betrieb.