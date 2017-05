Längst sind noch nicht alle Beschäftigungsmöglichkeiten für Behinderte ausgeschöpft. Wie dies geändert werden kann, dazu gab es bei einer Informationsveranstaltung zahlreiche Hinweise.

Witt macht's vor

Sind wir nicht alle ein wenig besonders? Irmgard Badura, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Belange von Menschen mit Behinderung

Unter dem Titel "Schluss mit der Schule - Was dann?" hatte Irmgard Badura, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Belange von Menschen mit Behinderung, in die FOS/BOS-Aula geladen. In Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion wurde das Thema Behinderte auf dem Arbeitsmarkt aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet.Das zentrale Anliegen der Veranstaltung formulierte die Behindertenbeauftragte gleich zu Beginn: "Jeder soll am Arbeitsmarkt mithalten können." Deswegen müssten sich noch mehr Betriebe mit der Frage der Beschäftigung von Behinderten befassen und prüfen, ob sie Einsatzfelder für diesen Personenkreis hätten. Falsch sei die Meinung "Behinderte haben immer einen Leistungsmangel", sagte Badura. Weil viele dies glauben würden, sei der Berufsstart für Behinderte oft schwieriger.Später fragt Badura auch: "Sind wir nicht alle ein wenig besonders und ist das nicht dann wiederum normal?" Die Beschäftigung von Behinderten sollte auch in Unternehmenskulturen und ihre Leitbilder aufgenommen werden. Das Anliegen des Auftaktreferats unterstützte dann Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in seinem Grußwort mit dem Satz: "Der Mensch definiert sich über die Arbeit." Als ehemaliger Berufsberater empfahl Seggewiß, Beratungsdienste der Arbeitsagenturen frühzeitig zu kontaktieren.Diese hätten für alle ein Angebot. Mit Zahlen belegte Martin Pfitzenmaier von der Bundesagentur für Arbeit, dass es noch immer einen großen Bedarf gibt, Behinderten beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu helfen. Rund 20 000 schwerbehinderte Arbeitslose seien zuletzt in Bayern gezählt worden und jährlich würden sich rund 5000 junge Rehabilitanden melden, die an der Schwelle zwischen Schule und Beruf stehen. Pfitzenmaier erläuterte auch das umfangreiche Förderprogramm der Bundesagentur für Arbeit, das Behinderte in Ausbildung oder Arbeit bringen soll. "Am Geld mangelt es nicht", stellte er fest. Auch kleinen Betrieben, die nicht ins Ausgleichsabgabesystem einbezogen sind, könnte mit Eingliederungszuschüssen geholfen werden. Hilfestellungen für Behinderte und Betriebe gibt es auch von den Beratern des Integrationsfachdienstes. Johannes Magin vom Integrationsfachdienst der Katholischen Jugendfürsorge erläuterte diese.Als positives Beispiel wurde anschließend der Fall eines Rollstuhlfahrers vorgestellt, der als Auszubildender bei der Witt-Gruppe in Weiden eingestellt wurde. Juliane Feneis, Abteilungsleiterin bei Witt, berichtete von wertvollen Hilfestellungen der Arbeitsagentur und ihres technischem Beratungsdienstes.Die Berufsausbildung von behinderten jungen Menschen im Berufsbildungswerk Abensberg beschrieb dessen Vorstandsmitglied Walter Krug. Mit seinen grundsätzlichen Feststellungen bereitete er auch die anschließende Podiumsdiskussion vor. "Wenn wir Menschen mit Behinderung qualifizieren wollen, brauchen wir Personenorientierung, nicht Maßnahmeorientierung." Das häufig verbreitete Verfahren "erst platzieren, dann trainieren" schaffe keine berufliche Identität. Abbrüche müssten unbedingt verhindert werden denn: "Jeder Abbruch ist eine Kränkung." Verbesserungsbedarf sah der Experte auch bei Hilfen für psychisch Behinderte und Mehrfachbehinderte.Dass digitale Bildung die Chancen am Arbeitsmarkt für behinderte Jugendliche verbessere, betonte Thomas Unger von "Schulewirtschaft Bayern". Den vielen Apellen des Abends, Behinderten eine berufliche Chance zu geben, schloss sich auch der Behindertenbeauftragte der Stadt Weiden, Alexander Grundler, an. Unter Hinweis auf die Behindertenquote von 10 Prozent unter allen Mitarbeitern der Stadt sagte er: "Wenn wir es schaffen, dann können es andere auch." Moderator des Abends war Michael Spieker von der Akademie für politische Bildung Tutzing.