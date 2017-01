Kein Rückzug aus der Fläche. Der Standort Schlörplatz werde keinesfalls aufgegeben, versichert Ludwig Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberpfalz-Nord. Allerdings wechseln die Finanzfachberater Ende Februar ins Regionalcenter am Sparkassenplatz 1. Dort erhalten sie mehr Platz und ein sehr ansprechendes und angenehmes Ambiente für ihre Kunden, die am Schlörplatz mit einigen Beeinträchtigungen leben mussten.

Im Regionalcenter werde von 8 bis 20 Uhr die individuelle Beratung gewährleistet. "Wir folgen damit den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden." Bei der Umgliederung der Zweigstelle Schlörplatz würden lediglich zweieinhalb Arbeitsplätze in die Hauptstelle verlagert. Wie gewohnt könnten die Kunden den Geldausgabe- und -einzahlautomaten, den Kontoauszugsdrucker und das Überweisungsterminal im einstigen "Schwarzen Bären" am Schlörplatz nutzen. "Wir bleiben weiterhin mit modernster Selbstbedienungstechnik vor Ort."Die Sparkasse lege großen Wert auf eine enge Beziehung zu ihren Kunden. "Diese werden wir natürlich weiter pflegen." Die Zweigsstelle Schlörplatz liege nicht mal einen Kilometer vom Regionalcenter entfernt. "An der Bahnhofstraße haben wir nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch die nötigen Parkplätze, die am Schlörplatz vermisst werden", erklärte Zitzmann am Montag.