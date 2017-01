Die OTH Amberg-Weiden soll Fairtrade-Universität werden. Denn Weiden ist aufgrund eines Antrags der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Bewerberin um den Titel einer Fairtrade-Stadt: Grund genug, sich auszutauschen, auch über gemeinsame Aktionen.

Stadtrat Veit Wagner und Martin Scheidler von der Stadt Weiden begrüßten bei der Sitzung der Lenkungsgruppe, die die Bewerbung zur Fairtrade-Stadt vorbereitet, Alexander Herzner vom Institut für Nachhaltigkeit in Technik und Wirtschaft der OTH Amberg-Weiden. Dass es alleine mit der Auszeichnung der Stadt mit dem Titel "Fairtrade-Town" nicht getan sein kann, darüber waren sich alle einig. So könnten künftig gemeinsame Projekte zwischen Hochschulstudenten und Kommune realisiert werden, die den Gedanken eines "gerechteren" Handels in der Gesellschaft verstärken. Vorstellbar wären Untersuchungen über die Berücksichtigung fair gehandelter Produkte bei der kommunalen Beschaffung oder das faire Angebot im Einzelhandel und der Gastronomie. Annette Rösel, Leiterin des Eine-Welt-Ladens, regte die weitere Vernetzung aller Akteure an.