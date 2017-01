Selbst Paul Hindemith war schon mal da. "Das ist aber 50 Jahre her", sagt Barbara Prölß. Der Komponist zählte natürlich nicht zu den Stammgästen der Gaststätte Schätzler. Die drängen sich am Dienstagmittag in den zwei Stuben. Kaum wird ein Stuhl frei, ist er schon wieder besetzt.

"Aus" wegen EU-Richtlinien

Zum Beispiel von Adolf Frischholz. Seit 40 Jahren gehen er und seine Frau ein bis zwei Mal die Woche "zum Schätzler". "Sonntags grundsätzlich", sagt der Parksteiner. "Hier kann man einfach alles essen", schwärmt er. "Hier ist auch alles vertreten: vom einfachen Arbeiter bis zum Richter." Zwei Punkte, die ihm in der Traditionsgaststätte besonders behagt haben."Es ist sehr, sehr schade, dass Babette Prölß und ihre Tochter aufhören." Das hört man am Dienstag immer wieder. Unter anderem von Franz Kunesch (56). Seit 15 Jahren arbeitet der Betriebsleiter bei Bauscher in Weiden. Und seitdem genießt er an jedem Arbeitstag das Mittagessen im Schätzler. Schweine- oder Rinderbraten mit Knödel haben es ihm besonders angetan. Von Fleischkaichln, Schnitzel und dem marinierten Hering am Freitag schwärmt sein Kollege Ludwig König. Auch er isst seit rund 15 Jahren fünf Mal die Woche, was Barbara Prölß aufkocht. "Und sonntags haben wir uns öfter Essen heimgeholt." Auf immerhin drei bis vier Besuche die Woche kommt Heinz Heuer (67), Stammgast seit über zehn Jahren, der neben dem marinierten Hering die Spargelgerichte besonders genossen hat.Warum Babette und Barbara Prölß überhaupt aufhören, wenn ihr Lokal doch so beliebt ist? "Zum einen sind es Altersgründe", erklärt die Tochter (67), die seit dem Abschluss der Mittelschule als Angestellte bei ihrer Mutter arbeitet. Letztlich ausschlaggebend seien aber die neuen EU-Richtlinien gewesen. "Wir müssten die Küche für 80 000 bis 100 000 Euro komplett neu einrichten. Das tun wir uns nicht mehr an."Mutter Babette, die mit den Stammgästen noch gern ein Schwätzchen hält, wird im April immerhin schon 94. Bis 90 hat sie noch selbst bedient und kassiert. Jetzt machen die Beine nicht mehr so mit. Soweit es geht, hilft sie noch in der Küche. Am Dienstag wickelt sie ein letztes Mal das Besteck in Servietten, adrett gekleidet wie immer und mit sorgfältig gelegten Locken im Haar. So kennen sie die Stammgäste seit Jahrzehnten.Als ihre Mutter 1952 überraschend verstarb, hat sie mit ihrem Mann Wilhelm das Gasthaus übernommen. Gleich nach dem Ende ihrer Schulzeit 1937 war sie im elterlichen Lokal aktiv. Auch Tochter Barbara ist praktisch von Kindesbeinen an mit dem Metier vertraut, übernahm später das Kochen von ihrer Mutter. Sie erinnert sich an die Zeiten, in denen das Hotel Bayerischer Hof und die Tanzalm noch existierten. Damals speisten öfter Hotelgäste - wie eben Paul Hindemith oder Diplomaten aus Ghana - und bekannte Musiker im Gasthaus Schätzler. Ans Herz gewachsen sind den beiden Frauen allerdings ihre Stammgäste. "Ein Mann, der seit 60 Jahren zu uns kommt, hatte kürzlich Tränen in den Augen, weil wir aufhören", erzählt Barbara Prölß ganz gerührt. "Da feiern schon die Enkel ihren Geburtstag bei uns. Jetzt fragt er sich, wo sie künftig hingehen sollen."Wohin zum Essen? Diese Frage beschäftigt viele Stammgäste. "Gutbürgerliche Küche gibt es in Weiden ja nur noch selten", bedauert Maria Jaeckel. Sie und ihr Mann Willi drücken Barbara Prölß zum Abschied ein Alpenveilchen in die Hand. Wie überhaupt der eine oder andere Gast sich am Dienstag mit einem Geschenk zum Thresen drängt, bevor er das Schätzler zum letzten Mal verlässt.