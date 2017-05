Ganz im Stillen findet seit drei Jahren Völkerverständigung zwischen Deutschen und Russen an der Hochschule in Weiden statt. "Uns interessiert die große Politik nicht", sagen die Beteiligten.

Gäste aus Tambov

Gute Zusammenarbeit

(sbü) Die Partnerschaft zwischen der OTH Amberg-Weiden und der Technischen Universität Tambov in Russland besteht seit 2014. In jährlichem Wechsel besuchen Studentengruppen aus Deutschland und Russland das jeweils andere Land. In diesem Jahr war die Universtät Tambov an der Reihe.18 Studenten aus Russland und vier Lehrer kamen für eine knappe Woche im Rahmen der Interkulturellen Sommeruniversität nach Weiden. Angeführt wurde die Gruppe von Vizerektorin Professor Elena S. Mishchenko. Partner auf deutscher Seite sind Master-Studenten des Faches Internationales Dienstleistungs- und Technologiemanagement unter Leitung von Professor Magnus Jaeger.Auf dem Programm standen gemeinsame Vorlesungen über dezentrale Energieversorgung und Blockheizkraftwerke. Energie- und Ressourceneffizienz, erneuerbare Energien, dezentrale Energiebereitstellung und Wasseraufbereitung gehören zu den Forschungsschwerpunkten im Lehrgebiet von Prof. Jaeger. Neben Vorlesungen standen Besuche von dezentralen Energieversorgungsanlagen aber auch Exkursionen zur Gedenkstätte Flossenbürg, nach Regensburg und Nürnberg auf dem Programm. Den Auftakt bildete eine Gedenkfeier für russische Kriegsgefangene auf dem Stadtfriedhof (wir berichteten).Geplant ist laut Jaeger auch ein gemeinsames Forschungsprojekt, für das Fördermittel beantragt werden sollen. "Wir können viel voneinander lernen", stellte er fest. An der Universität in Tambov sei zum Beispiel die Grundlagenforschung auf hohem Niveau. "Die Studenten sind auch in Mathematik absolut Spitze", sagte der Professor."Auch wir sind dankbar, hier in Deutschland so viel Interessantes kennenzulernen", antwortete seine Kollegin aus Tambov. Die Partnerschaft sei ein besonders gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von Menschen aus Russland und Deutschland. Professor Mishchenko hofft zudem, dass der Studentenaustausch künftig im Rahmen des Erasmus-Programms unterstützt werden kann. Besonders interessant sind für die Professorin aus Tambov die sehr unterschiedlichen Rollen- und Verhaltensmuster der Dozenten.Während es in Deutschland sehr wenig Schranken zwischen Lehrenden und Lernenden gebe, sei das Verhältnis in Russland noch deutlich distanzierter. Die Vizerektorin weiß, wovon sie spricht: Sie hat vor 20 Jahren in Deutschland studiert.