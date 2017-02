Eine Einladung zum Vorstellungsgespräch ist schon ein Riesenerfolg. Dann darf man aber nicht locker lassen und muss sich entsprechend vorbereiten. Wer eingeladen ist, muss sich genau über das Unternehmen informieren - Zeitschriften, Broschüren oder die Website des Unternehmens helfen dabei.

Folgende Unterlagen sollte man zum Vorstellungsgespräch mitbringen:- Einladungsschreiben- Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Praktikumsbescheinigung), wenn man sie noch nicht geschickt hat- ausgefüllter Personalfragebogen, falls einer zugeschickt wurde- Liste mit eigenen Fragen- eventuell Arbeitsproben- Block und StiftEin bisschen Nervosität gehört dazu. Mit einer guten Vorbereitung fühlt man sich jedoch viel sicherer. Viele Vorstellungsgespräche laufen ähnlich ab. Betriebe stellen Bewerberinnen und Bewerbern oft folgende Fragen:"Was können Sie uns über sich erzählen?""Warum haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?""Welche Stärken und Schwächen haben Sie?"Darauf muss man sich vorbereiten und eben auch Antworten parat haben. Üben kann man das Gespräch mit Familie oder Freunden - und zwar so lange, bis alle Antworten flutschen. So wird man sicherer.Gegen große Aufregung hilft Bewegung, etwa ein Spaziergang im Freien. Wenn man sowieso ein sportlicher Typ ist, hilft es, die Anspannung und Nervosität beim Training abzubauen.Positive Gedanken wirken entspannend: ruhige Musik hören, hinlegen, Augen schließen. Dann geht man in Gedanken das Gespräch durch.Jeden Tag die gesammelten Infos über den Betrieb und über das Vorstellungsgespräch durchlesen.Kleidung zurechtlegen. Sie soll schick sein, vor allem aber muss man sich darin wohlfühlen. Bügeln und Schuhe putzen nicht vergessen. Folgende Unterlagen gehören zusammen in eine Tasche: die Anfahrtsskizze, die Liste mit eigenen Fragen, Block und Stift, das Einladungsschreiben, eventuell Arbeitsproben oder den ausgefüllten Personalfragebogen, falls dies gefordert wird.Ein Taschentuch gehört in die Jackentasche. So kann man Hände trocknen, wenn sie feucht werden.Ausreichend essen und trinken. Man braucht Energie, damit man in Hochform ist. Bitte keinen Knoblauch oder Alkohol! Das törnt ab.Duschen, Haare waschen, Nagelpflege - und Zähneputzen sowieso - sind Pflicht, Rasieren für Jungs auch. Sparsam mit Düften und Make-up umgehen. Piercings raus.Mit Stau, Zug- oder Busverspätung muss man immer rechnen.Wenn man vor der Firma steht, zählen noch drei Dinge: Handy aus, Kaugummi raus und Fragen auf deinem Notizzettel durchlesen.Jetzt heißt es nur noch: tief durchatmen, lächeln und los geht's! (planet-beruf.de)