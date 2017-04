Die Zeiten sind vorbei, als man nur einige Häuser weit gehen musste, um Brot und Semmeln für das Frühstück zu kaufen. Traditionelle Bäckereien sind selten geworden. Aber es gibt sie noch, und sie behaupten sich mit Selbstbewusstsein.

Sonntagsöffnung schwierig

(sbü) Deutlich wurde dies in der Frühjahrsversammlung der Bäckerinnung Nordoberpfalz im Schützenhaus in Weiden. Immerhin 58 Betriebe sind Mitglied der Bäckerinnung. Sie gehört zu den mitgliederstärksten Innungen in der nördlichen Oberpfalz und auch zum Dachverband der Bäckerinnungen. Darunter sind auch Betriebe, die von jungen Bäckermeistern geführt werden.Innungsobermeister Wolfgang Schmid führte durch die Tagesordnung. Dabei wurde klar, dass sich die Betriebe längst moderner Marketingmethoden bedienen, zum Beispiel mit der Brotprüfung. Hierbei unterwerfen sich die Bäckereien einer objektiven Qualitätskontrolle durch ein unabhängiges Institut. Zehn Betriebe konnten sich diesmal über mindestens ein "sehr gut" freuen, fünf über mindestens "gut". Die entsprechenden Qualitätszertifikate werden gut sichtbar für die Kunden ausgestellt.Dass es mit der App "IQBACK" auch ein Angebot für Kunden gibt, um diese Bäckereien zu finden, zeigt ebenfalls die Aufgeschlossenheit für modernes Marketing. Innungswerbewart Florian Pappenberger präsentierte noch weitere Beispiele, darunter die Stollenprüfung und Stollenverlosung mit Radio Ramasuri zur Weihnachtszeit.Diskutiert wurde in der Versammlung auch das Thema "Sonntagsöffnungszeiten". Kleinere Betriebe tun sich zum Teil schwer, diese zu gewährleisten oder sogar noch auszuweiten. Konkurrenz sieht das Bäckerhandwerk im Backwarenverkauf an Tankstellen. Dieser sei nach den einschlägigen Vorschriften nur als "Reisebedarf" zugelassen. BÄKO-Geschäftsführer Walter Beer berichtete über sein Unternehmen, das im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird.Am Ende der Innungsversammlung wurden die Urkunden der Brotprüfung überreicht. Urkunden für mindestens einmal "sehr gut" erhielten folgende Betriebe: Backhaus Kutzer (Konnersreuth), Beyer Brezen (Weiden), Brandstätter (Teunz), Brunner (Pfreimd), Grünbauer (Mantel), Holzofenbäckerei Schmid (Kulmain), Seegerer (Tännesberg), Stähli (Neualbenreuth), Wellnhofer (Winklarn) und Zintl (Tirschenreuth). Urkunden für mindestens einmal "gut" erhielten: Arnold (Neustadt/WN), "d'Wurzer Beck" (Wurz), Reuther Dorfbeck (Reuth), Schreier (Weiden) und Seer (Hohenthan),