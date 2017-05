Unternehmenserfolg mit Facebook & Co

(sbü) Für Betriebe kann der Auftritt in sozialen Medien über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die Europaberufsschule sorgt jetzt dafür, dass die Auszubildenden dafür geschult werden. Die Idee entstand fast zufällig im Gespräch zwischen Sparkassenvorstand Ludwig Zitzmann und Schulleiter Josef Weilhammer. "Warum vermittelt die Berufsschule nicht mehr Kompetenzen im Bereich der sozialen Medien?", fragte Zitzmann. Sofort griff Weilhammer den Gedanken auf, führte Gespräche mit der IHK-Akademie, dem Sachaufwandsträger Stadt Weiden und präsentierte jetzt das fertige Konzept namens "Social Media Manager (IHK)".

Ausbildungsbegleitend können Berufsschüler ab sofort diesen zertifizierten Abschluss erwerben. Die ersten Unterrichtsstunden haben bereits stattgefunden. Zum Auftakt waren Ludwig Zitzmann, Projektbetreuerin Evelin Gabriel von der IHK-Akademie Ostbayern und Bürgermeister Lothar Höher gekommen. Weilhammer stellte das neue Seminarkonzept vor. Es beinhaltet zunächst 65 Stunden, die "an den Berufsschulunterricht angehängt werden". Dann folgen eine IHK-Prüfung in Form einer Projektarbeit und im Erfolgsfall das IHK-Zertifikat. Der "Social Media Manager" stellt jedoch nur den ersten Schritt auf dem Weg zum Abschluss "E-Commerce-Manager" dar. Im zweiten Jahr kann auf gleichem Wege das Zertifikat "Online Marketing Manager", im dritten Jahr das zum "E-Commerce Manager" erworben werden. Wer an allen drei Seminareinheiten erfolgreich teilgenommen hat, darf sich "E-Commerce-Merchant" nennen. "Das ist der Einstieg in eine neue Welt, die auch über die Existenz mancher Firmen entscheiden kann", sagte Weilhammer. Für den ersten Teil wurde als Trainer und Experte Lukas Höllerer engagiert. Mitte Juli sollen die ersten Zertifikate zum "Social Media Manager" überreicht werden.Zitzmann freute sich über eine "Basis, auf der man aufbauen kann" und berichtete, dass drei Auszubildende seiner Sparkasse bereits am ersten Lehrgang teilnehmen würden. Er plädierte auch dafür, dass Betriebe die Seminargebühren von 1100 Euro übernehmen sollten. Schließlich profitierten sie selbst stark davon. Im kommenden Jahr würden alle Auszubildende der Sparkasse zur Teilnahme verpflichtet werden.Für Bürgermeister Höher stellt sich die Europaberufsschule "den Herausforderungen unserer Zeit". Und IHK-Akademie-Vertreterin Gabriel freut sich über "Partnerschaft auf kurzem Dienstwege". Alle Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass diese Lehrinhalte auch in den offiziellen Lehrplan aufgenommen werden sollten. "Doch der Sachaufwandsträger wird zusammen mit der Berufsschule allein gelassen", bedauerte Weilhammer. Auch sei in der Struktur unseres Bildungssystems "lebenslanges Lernen nicht vorgesehen", sagte er.Die neuen Ausbildungsgänge richten sich vorrangig an kaufmännische Auszubildende. In sechs Moduleinheiten lernen sie Chancen und Möglichkeiten der sozialen Medien kennen, auch um diese als Kanal der Unternehmenskommunikation wirksam und sicher in das Unternehmensmanagement zu integrieren.