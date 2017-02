Krisensitzung? Nein. Die Begeisterung für ihren Miscanthus lassen sie sich nicht nehmen. Das bis zu vier Meter hohe China-Schilf ist und bleibt die alternative Energiepflanze. Ökologisch, nachwachsend und kostengünstig sollte es das Heizöl ersetzen. Das günstige Öl bringt die 14 Bauern jetzt in die Bredouille. Aber es gibt Auswege.

Gute Nachrichten

Die bessere Einstreu

Das eigene Ölfeld Pro Hektar werden im Jahr 7 bis 10 Tonnen Miscanthus geerntet, was einer Heizölmenge von 3500 bis 5000 Litern entspricht. Miscanthus ist ein idealer, kostengünstiger Brennstoff für regionale Heizwerke und Hackgutheizungen. Auf der gesamten Fläche der Interessengemeinschaft Miscanthus Albersrieth wird jährlich eine potenzielle Energiemenge von 250 000 Litern Heizöl erzeugt und geerntet. (wd)

Waldthurn. "Wir haben ein Henne-Ei-Problem. Alles hängt am Preis des Heizöls", erklärt Andreas Bodensteiner aus Albersrieth. Der Maschinenbauingenieur baut 2,30 Hektar an, bringt je Hektar durchschnittlich 7,3 Tonnen auf die Waage. Er gehört mit Heinrich Weig und Anton Menner zu den Pionieren im Miscanthus-Dreieck um Waldthurn.Schon 2005 entdeckte das Trio in Österreich die Vorteile des China-Schilfs, das als "Elefantengras" für Schlagzeilen sorgte. Im Februar 2006 organisierte das Trio in Erpetshof eine Info-Veranstaltung, die auf große Resonanz stieß.Seit 2006 wächst auf immer mehr Feldern das Elefantengras: Einmal pflanzen, zwei Jahre sprießen lassen und dann 20 bis 25 Jahre pure Energie ernten. Das ist die Vision. "Damals waren die Flächenstilllegungen das große Thema. Wir konnten mit Miscanthus Felder aus der Produktion nehmen", erinnert Bodensteiner an die inzwischen geänderte Regelung. "Dorthin müssen wir zurück. Wir wollen, dass Miscanthus Giganteus als Greeningmaßnahme anerkannt wird und wieder als förderfähiges Instrument der Flächenstilllegung gilt", fordert auch Heinrich Weig, der Anbauspezialist der Interessengemeinschaft. Heute bauen 54 Landwirte im Landkreis Neustadt auf 63 Hektar das Schilf an. 40 Anbauer nutzen den jährlich nachwachsenden Rohstoff in gehäckselter Form in der eigenen Hackschnitzelheizung als Ersatz für Pellets oder Öl. Ihre Produktion ist damit vom Markt.Anders bei den 14 weiteren Miscanthus-Enthusiasten: Sie vermarkten über den Maschinenring ihre Pflanzen. Und im Gebäude des Maschinenrings in Bechtsrieth sitzen sie am Donnerstagabend beieinander. Denn es gibt positive Neuigkeiten: Durch den Verkauf der alten Brennerei in Albersrieth (an Josef Fichtl jun. aus Remmelberg) verloren sie im Spätherbst zwar ihr Miscanthus-Lager. Nun können sie aber ein Übergangsquartier in einem überdachten Fahrsilo in Ottenrieth nutzen.Zugleich werden sie künftig weniger Lagerraum brauchen, denn im April und Mai fahren sie mit einer neuen Erntetechnik auf die Felder. Auf die gewünschte Länge gehäckselt, verpresst ein Hochleistungsgerät die bisher nur lose zu transportierenden Schnipsel zu Quaderballen. Das ursprüngliche Volumen wird dadurch auf einen Bruchteil reduziert. So wiegt ein Quaderballen (2 Meter lang, 1,20 Meter breit und 70 Zentimeter hoch) etwa eine halbe Tonne. "Das Material lässt sich dann mit den üblichen Anhängern leicht befördern. Und ist überall lagerbar."Und das wiederum ist eine wichtige Voraussetzung, um den Abnehmerkreis zu erweitern. Obwohl der Maschinenring auch Miscanthus aus dem Bereich Sulzbach-Rosenberg oder aus dem Allgäu an den Mann brachte, sind die Neustädter Erzeuger zu klein, um Großvermarkter zu bedienen. Durch einen Glücksfall kam ein Großteil der Produktion der Interessengemeinschaft Albersrieth nie auf dem Energiemarkt an: Sie eroberte einen Nischenmarkt, der ein "profitable Vermarktungsalternative zum Brennstoff" versprach, so Bodensteiner und Weig unisono: Die 14 Anbauer vermarkten 150 Tonnen als Pferdeeinstreu für die Reitställe in der Region. Auch das Landesgestüt Schwaiganger stellte seine Pferde auf Elefantengras.Doch das Pendel schlägt zurück. Das günstige Heizöl hat einen Pferdefuß. Mit dem Ölpreis nämlich sanken auch die Preise für Hackschnitzel und damit auch für Sägespäne. Die Konsequenz: Viele Reitställe greifen auf die wieder billigen Sägespäne zurück, obwohl das Lignin der Holzabfälle die Böden versauert, die mit Pferdemist gedüngt werden. Miscantus sei hingegen die ideale Einstreu - auch für Hühner- und Geflügelhalter: trocken, hoch saugfähig, pilz- und keimfrei, einfach im Handling, sehr gut kompostierbar.Die regen Miscanthus-Bauern hoffen nun, neue Abnehmer für ihr Produkt begeistern zu können: Das gehäckselte China-Schilf eignet sich bestens als Mulchersatz für jeden Garten, als Abdeckung für Erdbeerbauern oder auch im Gartenbau. Die 14 Landwirte stellen Interessierten kostenlose Proben zur Verfügung.