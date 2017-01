Die Wahl des Studienfachs zählt zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben eines jungen Menschen. Deshalb will sie gut überlegt sein. Hilfestellung bietet eine Vortragsreihe im Berufsinformationszentrum (BIZ).

Entscheidung steht an

Unbedingt anmelden

(sbü) "Donnerstags um fünf im BiZ" heißt die Vortragsreihe der Arbeitsagentur Weiden, die schon 2016 auf großes Interesse stieß. Sie wird demnächst fortgesetzt. "Information kann zwar nicht immer einen Studienabbruch verhindern, mindert aber dieses Risiko erheblich", sagt Heinrich Scherm, akademischer Berater der Arbeitsagentur. Nach wie vor sei die Abbrecherquote in vielen Studienfächern viel zu hoch, stellt der Experte fest.Mit Unterstützung von Thomas Würdinger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, hat Scherm ein neues Vortragsprogramm organisiert. "Gerade jetzt steht bei vielen Abiturienten die Studienentscheidung für das kommende Wintersemester an", stellt Würdinger fest. Dazu wollen die Experten Hilfestellung geben. Würdinger und Scherm legen großen Wert darauf, dass auch die Eltern in den Informations- und Entscheidungsprozess eingebunden werden. Um dies zu ermöglichen, werden alle Vorträge erst am späten Nachmittag um 17 Uhr beginnen.Dabei soll diesmal auch über das neue System der Studienplatzvergabe informiert werden. Ab dem Wintersemester 2017/2018 tritt mit "Hochschulstart.de" ein neues Bewerbungs- und Informationsportal für alle zulassungsbeschränkten Studiengänge in Kraft. Generelle Informationen gibt es auch über die Möglichkeiten, im Ausland zu studieren sowie über die Programme, die dabei unterstützen.Gleich mit dem Auftaktvortrag der Reihe für Abiturienten am 26. Januar wird unter dem Titel "Duale Studiengänge bei Novem Car Interior Design" das Thema duales Studium behandelt. Immer mehr Abiturienten entscheiden sich für diese anspruchsvolle Ausbildungsform. Sie kombiniert die praxisnahe betriebliche Ausbildung mit einem Studium und führt in vielen Fällen zu zwei Berufsabschlüssen.In den Vorträgen über einzelne Studiengänge wird besonders auf Fächer eingegangen, die an der Hochschule Amberg-Weiden zur Wahl stehen. So stellt OTH-Professor Johann Strassl die Studienfächer Betriebswirtschaft sowie Handels- und Dienstleistungsmanagement vor. Professor Burkhard Stolz informiert über den Studiengang Medizintechnik, der nach Expertenmeinung allerbeste Berufschancen bietet. Da die Einstellungszahlen von Abiturienten im öffentlichen Dienst wieder zunehmen, widmet sich ein Vortrag dieser Thematik. Das Thema Lehramtsstudiengänge gilt schon seit längerem als schwierig, dennoch spielt es in Beratungen der Arbeitsagentur eine große Rolle. In einem speziellen Vortrag werden Für und Wider abgewogen und Entscheidungshilfen gegeben. "In meinen Beratungen spüre ich bei vielen Schülern Interesse am Psychologiestudium", berichtet Scherm. Deshalb sollen in einer gesonderten Vortragsveranstaltung Studierende dieses Faches über ihr Studium berichten.Nähere Informationen über Referenten und Termine enthält ein Informationsblatt, das im Berufsinformationszentrum ausliegt, oder unter www.arbeitsagentur.de, Rubrik "Veranstaltungen vor Ort". Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail unter Weiden.BIZ@arbeitsagentur.de