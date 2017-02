18 Meter tief wühlt sich der Bohrer am Ufer beidseits des Flutkanals in den Boden. Am Mittwoch ging es dann auch unmittelbar hinein in den Flutkanal. Mit einem 60-Tonner-Autokran hievte die Günzburger Firma ihr Spezialgerät auf das Planum, das im Wasser aufgeschüttet ist.

Der Bohrbagger hätte die steilen Ufer des Flutkanals ebenso wenig befahren können wie die Kanalsohle, in der große Felsbrocken die Wassergeschwindigkeit bremsen. 14 Meter tief will hier das Wasserwirtschaftsamt in den Untergrund blicken, um bei der Ausführungsplanung korrekte Vorgaben für den Neubau des Waldnaabdükers machen zu können. "Wir brauchen die komplette Bodenuntersuchung", erklärt Projektleiter Andreas Ettl. Dafür werden zwei Baggerschürfe und die drei Bohrungen (Tiefe 14 bis 18 Meter) abgeteuft.Die Arbeiten begannen am Montag mit dem Einbau von Kies für die Standplattform, auf der das Bohrgerät im Flutkanal arbeiten wird. Am Dienstag folgte die "Tiefbohrung" auf dem Flutkanalufer auf der "Schirmitzer Seite". Den Abschluss der Arbeiten bilden die beiden Baggerschürfe links- und rechtsseitig des Flutkanals am 15. Februar. Am 16. Februar soll die Baustelle dann wieder geräumt sein. Während der Arbeiten kann es auf den Fuß- und Radwegen entlang des Flutkanals zu Sperrungen und Behinderungen kommen. Am Wochenende, so versichert Ettl, gebe es aber keine Einschränkungen.Noch in diesem Jahr will das Wasserwirtschaftsamt das nötige Planfeststellungsverfahren über die Bühne bringen. Den meisten Trägern öffentlicher Belange, wie etwa der Stadt Weiden, wurde das Vorhaben bereits vorgestellt und um das Einvernehmen gebeten. Rund 1,6 Millionen Euro investiert der Freistaat in die Neubau der Wasserkreuzung Waldnaab/Flutkanal.Der Zu- und der Auslauf des Dükers werden jeweils auf eine Länge von 120 Meter aufgeweitet und angeböscht. Die Sohle der Naab wird bis zu drei Meter abgesenkt. Unter dem Flutkanal ist der Düker 45 Meter lang und bis zu sechs Meter breit. Zwischen der Wasseroberfläche der Naab und dem Dükerboden liegen fast acht Meter. Ab Juli 2018 ist der Flutkanal eine 1,4 Kilometer lange Gewässerbaustelle. Nicht nur der Düker wird dabei erneuert: Mit weiteren 700 000 Euro wird der Flutkanal zum "Erlebnisraum Wasser" aufgewertet.