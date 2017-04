Weiden-App startet Freitag

Die "Weiden-exklusiv"-App geht am Freitag, 28. April, um null Uhr an den Start. Sie steht zwar für Interessierte im "Google Play Store" und im "App Store" von Apple zum Download bereit. Doch in den vergangenen Tagen haben die Entwickler von "Speed4Trade" aus Altenstadt noch einige Updates vorgenommen. Mit der App können Kunden von exklusiven Angeboten der 400 teilnehmenden Händler profitieren und sich über Standorte oder Öffnungszeiten informieren. Außerdem können sie auf dem Smartphone Coupons herunterladen. Damit erhalten sie im Geschäft Rabatt.

"Wir waren sofort begeistert", sagte Hermann Ott, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Weiden, bei der Vorstellung. Mit der Volksbank Nordoberpfalz und der Raiffeisenbank im Stiftland hat die Raiffeisenbank Weiden die App finanziert. Bei der Entwicklung mit dabei waren auch Stadtmarketing, Stadtverwaltung und einige Händler. "Wir sind begeistert, als Stadt Weiden Vorreiter zu sein", sagte Weidens Pressesprecher Norbert Schmieglitz zur App.