Wenn bundesweit eine Pendlerquote von 60 Prozent beklagt wird, kann man in der Nordoberpfalz darüber nur lächeln. Denn in der Region liegt die Quote seit Jahren höher - mit weiter steigender Tendenz.

10 Münchener in Weiden

An den Ampeln der Ein- und Ausfallstraßen wird es sichtbar. Es gibt immer mehr Menschen, die entweder zur Arbeit in die Stadt kommen oder als Weidener nach auswärts pendeln Das belegt die neueste Statistik der Bundesagentur für Arbeit mit Stichtag 30. Juni 2016.Fast genau 65 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer in Weiden kommen von auswärts. Die Zahl der Einpendler hat sich damit innerhalb von zwei Jahren von 17 160 auf 17 694 erhöht. Keine Veränderung dagegen gibt es bei denjenigen, die in Weiden leben und arbeiten. Ihre Zahl blieb mit 9470 fast exakt auf dem Stand vom Jahr 2014. Auffällig auch, dass immer mehr Weidener ihren Arbeitsplatz außerhalb des Stadtgebiets suchen mussten. Die Zahl der Auspendler nahm fast im selben Umfang zu wie die Zahl der Einpendler.Rund 40 Prozent aller in Weiden lebenden Berufstätigen arbeiten außerhalb. Zwei Jahre zuvor lag dieser Anteil noch bei 38 Prozent. Will man diese Entwicklung interpretieren, muss der Blick auf das Arbeitsplatzangebot im Stadtgebiet fallen. Weiden ist Handels- und Dienstleistungszentrum, circa zwei Drittel aller Arbeitsplätze sind in diesen Bereichen angesiedelt. Wer dagegen einen industriellen Fertigungsberuf erlernt hat oder nach einem Hochschulstudium in der Industrie arbeiten will, findet außerhalb der Stadt angesichts des steigenden Fachkräftemangels derzeit leicht einen Arbeitsplatz.Nach Weiden pendeln vor allem viele Frauen aus den umliegenden Landkreisen ein. Sie finden hauptsächlich im Handel- und Bürobereich Beschäftigung. In Amberg dagegen pendeln mehr Männer von außerhalb ein als Frauen. Wenig überraschend ist, dass der Landkreis Neustadt mit rund 3000 Auspendlern von Weiden dorthin und rund 10 000 Einpendlern aus dem Landkreis nach Weiden die größte Bedeutung hat. Dagegen ist die Verflechtung mit Amberg gering: 215 Weidener pendeln dorthin und 219 Amberger hierher.Was weitere Entfernungen betrifft: Nur 10 Münchener pendeln nach Weiden, aber 126 Max-Reger-Städter arbeiten in München. Aus Berlin kommen immerhin 40 Arbeitnehmer. 520 tschechische Staatsangehörige bilden die größte Gruppe unter den ausländischen Einpendlern, 199 kommen aus der Slowakei, 17 aus Polen. Auffallende Veränderungen gibt es im Zwei-Jahres-Zeitrum auch bei den Auszubildenden: 2014 kamen 1114 Auszubildende von außerhalb, zwei Jahre später nur noch 904.