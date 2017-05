German Polo Tour, mit sechs Turnieren an sechs Standorten die größte Polo-Serie Deutschlands und eine der prestigeträchtigsten Sportveranstaltungen Europas, verheißt spektakuläres Ambiente auf Spitzenniveau. Der deutsche Marktführer im Bereich Herren-Polos, hajo Polo & Sportswear aus Weiden, ist 2017 erstmals offizieller Bekleidungs-Ausstatter dieses High-Class-Events und tritt damit die Nachfolge von Tom Tailor (2011 bis 2014) und La Martina (2015 und 2016) an.

Offizielle Tour-Kollektion

Alle Spieler bei allen sechs Turnieren tragen Poloshirts von hajo. Neben dem Namen der jeweiligen Teams ist zusätzlich das hajo-Pegasus-Logo mit Schriftzug auf der Brust aller Spieler-Shirts zu sehen."Es ist uns eine große Ehre, die offizielle German Polo Tour-Kollektion zu entwerfen und die speziellen Bedürfnisse der Polospieler mit der hohen Funktionalität der stay fresh® Technologie zu erfüllen", meint Wolfgang Müller, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei hajo Polo & Sportswear. Neben den Spieler-Shirts ist hajo natürlich mit Banner-Werbung, Fahnen am Spielfeld und mit Anzeigen im Turniermagazin präsent. Wie die anderen Sponsoren (Land Rover, Rolex, Rémy Martin, Champagne Lanson und Bucherer) stellt der Polo- und Sportswear-Spezialist aus Weiden wieder sein eigenes Team und tritt an vier der sechs Turnier-Standorte an. 2012 und 2015 konnte die Mannschaft des Teams "hajo" den Titel des Frankfurt Gold Cup nach Hause holen.Besonderes Highlight bei der German Polo Tour auch in diesem Jahr: Der prominente Schauspieler und Polo-Liebhaber Heino Ferch geht erneut im Kampf um die deutsche High Goal Meisterschaft im Team Land Rover an den Start.