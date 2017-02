"In Weiden am See san's ganz narrisch drauf", weiß Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Worauf? Auf den "Stoapfälzer Magen-Wächter", hergestellt nach Originalrezept im Weinhof Peschke. Und somit beliebtes Mitbringsel bei den Fahrten in die Partnergemeinde im Burgenland.

Flaggschiff: "Der Böhmische"

Qualität statt Quantität

Wesentlich näher hat es der Oberbürgermeister am Donnerstag, als er mit Wirtschaftsförderin Cornelia Fehlner das traditionsreiche Familienunternehmen in Ullersricht ansteuert. Seit 93 Jahren produziert der Weinhof Peschke Oberpfälzer Spirituosen, mittlerweile in dritter Generation. Juniorchef Christian Hoffmann hat 2011 das Kommando übernommen. "Sie haben viel investiert, und Sie fertigen Produkte aus der Region für die Region", lobt Seggewiß. Anlass für ihn und die städtische Wirtschaftsförderin, in dem mittelständischen Unternehmen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.Wie breitgefächert die Oberpfälzer Produktpalette ist, zeigt Seniorchefin Barbara Peschke im großen Verkaufsraum auf. Hochprozentiges Flaggschiff ist nach ihren Worten "Der Böhmische", der auf Zwetschgen basiert und stolze 46 Prozent aufweist. Goldflitter schweben durch den "Leuchtenberg Gold". Dieses Produkt aus dem umfangreichen hauseigenen Sektsortiment ist mit 22-Karat-Blattgold angereichert. "Schwoazbeer-Bitter", "Bauern-Kümmel" oder "Schlucksobinaschaugstscho" sind weitere Produkte aus der hauseigenen Brennerei.Rund 150 000 Euro hat Christian Hoffmann in die neue Produktionshalle investiert. Prunkstück ist der neue Brenner, in dem beispielsweise aus feinsten Kräuter- und Gewürzdestillaten der beliebte "Stoapfälzer Magen-Wächter" entsteht. Im Brenner verläuft eine fast zehn Meter lange Kupferbahn, in der die Brände rund 20 Mal aufgekocht werden. Was rauskommt, ist "Das Feinste vom Feinen", schwärmt Hoffmann und untermauert seine Aussage mit einer kleinen Kostprobe.Während die Südtiroler Schnapsbrenner Aromen und Zucker zusetzen dürften, sei dies in Deutschland nicht erlaubt beziehungsweise Zucker nur in ganz geringen Mengen. "Dafür verwenden wir frische Früchte." Erst in dieser Woche sind wieder eineinhalb Tonnen frische Walderdbeeren in der Firma Peschke eingetroffen. "Je mehr Frucht, desto besser der Geschmack." Seine Obstbrände füllt der Weinhof außerdem seit letztem Jahr in neue Flaschenformen: "Nobler, höher, schlanker."Das Weidener Unternehmen profitiert übrigens vom Trend zum Online-Handel. Christian Hoffmann: "Ein Berliner, der beim Urlaub in Moosbach den ,Böhmischen' kennenlernt, bestellt ihn zu Hause dann einfach per Internet." In diesem Zusammenhang verweist Cornelia Fehlner auf das bayerische Förderprogramm "Digitalbonus". Bis zu 10 000 Euro Zuschuss seien hier unter anderem für IT-Sicherheit möglich, was Christian Hoffmann durchaus interessant erscheint.Die Geschichte des Familienunternehmens zeigt Seniorchef Alfred Peschke auf. Stolz berichtet er, dass mit Nicolaus Herzog von Leuchtenberg de Beauharnais ein Nachfahre des Stiefsohns von Napoleon zu den Gesellschaftern der Firma zählt. Nur deshalb dürfe der hauseigene Sekt auch den Namen "Leuchtenberg Sekt" tragen.Ein kleines Familienunternehmen hat nach seinen Worten einen großen Vorteil: "Wir können es uns leisten, Spitzenqualität in kleinem Rahmen zu produzieren. Große Unternehmen kriegen Rohstoffe wie frische Waldhimbeeren gar nicht in der nötigen Menge her."