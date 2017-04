Es waren drei Lehrstunden über E-Commerce. Der Inhalt könnte ein ganzes Buch füllen. "In die Nischen gehen" oder "sprechen Sie Influencer an", lauten die Tipps der Experten.

(sbü) Im Mittelpunkt der von Norbert Weig und Professor Marco Nierschl organisierten sechsten E-Commerce-Nacht in der OTH in Weiden steht der Vortrag von Felix Beilharz. Laut RTL ist dieser "einer der führenden Berater für Online- und Social Media". Die Begeisterung der Zuhörer beweist, dass diese Ankündigung zu Recht erfolgte. Immer wieder löst der mit Pointen und Überraschungseffekten gespickte Vortrag Schmunzeln und Beifall aus.Selten ist wohl auch so viel Insiderwissen über die Funktionsweise von Facebook, Instagram & Co. zu hören wie an diesem Abend. Vor allem gibt Beilharz den anwesenden Unternehmern zahlreiche Tipps für eigene Marketingstrategien mit auf den Weg. Wie wichtig die Sozialen Medien zwischenzeitlich für den Geschäftserfolg sind, zeigt der Experte mit einer einzigen Zahl auf. Weltweit seien täglich 1,2 Milliarden Menschen alleine auf Facebook aktiv. Sich dort zu präsentieren könne deshalb über Erfolg und Misserfolg eines Geschäftsmodells entscheidend sein.Ausführlich geht Beilharz auf die erfolgreichsten Unternehmensstrategien in den Sozialen Medien ein. "Sprechen Sie die Influencer an." Unter dem Begriff versteht er Personen im Netz, die in hohem Maße meinungsbildend sind. "Man kauft dadurch Reichweite und Einfluss", begründet Beilharz seine Empfehlung. Mit Filmbeispielen der Instagram-Stars "Lisa und Lena" oder von "Pamela" mit Millionen von Abonnenten belegt er seine Empfehlung. Alle drei zeigen auf ihren Online-Bildern, teilweise auch nur versteckt, Werbesymbole. Ein Unternehmen, das kleinere Gruppen ansprechen will, soll sich solche Personen (Mikro-Influencer") suchen, die für diese kleine Gruppe meinungsbildend sind.Immer wieder nennt Beilharz auch Internetadressen, die als Kontrollmöglichkeit zur Fehlervermeidung aufgerufen werden können. Zum Beispiel könne dort herausgefunden werden, "ob die Follower gekauft sind". Eine weitere Empfehlung des Experten lautet: "Sie müssen wissen, wie die Sozialen Medien funktionieren." Ein Beispiel dafür ist die Platzierung von Werbung in Fitness-Studios auf Spiegeln, weil aus den Studios sehr viele Selfies verschickt würden. Weitere Empfehlungen des Referenten betreffen sogenannte "Ads" ("nur wer auf meiner Webseite war, soll später eine bestimmte Anzeige sehen") sowie für Nutzer hilfreiche Inhalte ("Content") und ausreichende Budgets für Online-Werbung.Auch in den weiteren Vorträgen des Abends geht es immer wieder um grundlegende Mechanismen des Online-Handels. Sandra Bachfischer vom traditionellen Teehaus Bachfischer in Regensburg schildert die allmähliche Entwicklung ihres Unternehmens hin zum E-Commerce. "Zwischenzeitlich hat der Online-Handel den Ladenbetrieb überholt", stellt sie fest. Sie empfiehlt, diese Vertriebsform "professionell anzugehen" und den dort stattfindenden ständigen Wandel zu neuen Entwicklungen zu akzeptieren. Auch das Ladengeschäft habe davon profitiert.Einen völlig anderen Weg stellt Michael Bruck, Gründer und Geschäftsführer von Deutschlands größter Online-Confiserie "Chocri" vor. Sein Unternehmen wurde als Online-Handel aufgebaut und dringt jetzt allmählich in den stationären Handel ein. Online werden die Produkte zuerst getestet ("keine traditionelle Marktforschung") und im Erfolgsfalle am Ladentisch angeboten. Für den Online-Handel empfiehlt Bruck: "Schnell rausgehen, nicht warten bis das perfekte Produkt da ist."Als Vertreter eines Online-Handels der Region lässt "Puzzle & Play"-Geschäftsführer Franz Trescher "hinter die Kulissen seines Unternehmens schauen". Der Wettbewerb gegen Amazon & Co könne nicht gewonnen werden. Deswegen empfiehlt er, "in die Nische gehen". Erfolgsfaktoren sind moderne Webseiten, strikter Kundenservice, intelligentes Online-Marketing, permanente Innovation und Internationalisierung. Begrüßt wurden die Besucher von OTH-Präsidentin Professor Andrea Klug. Angemerkt

Unverzichtbar

Von Siegfried BühnerNicht nur das Publikumsinteresse, auch der Inhalt der Vorträge machte die 6. E-Commerce-Nacht wohl zur erfolgreichsten der Veranstaltungsreihe. Jeder Vortrag hätte es verdient, in gesondert gewürdigt zu werden. Für alle, die mit Handel zu tun haben, war es eine Pflichtveranstaltung. Mit der E-Commerce-Nacht haben die Veranstalter der regionalen Wirtschaft kostenlos hohen Nutzwert beschert. Selten dürfte so viel Fachverstand geballt in drei Stunden zu hören sein. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Am E-Commerce führt kein Weg vorbei, nicht einmal bei Lebensmitteln. Wer dies nicht begreift, wird im Einzelhandel langfristig keinen Erfolg haben. Die Generation U 30 wuchs in einer ganz anderen Gedankenwelt auf als ihre Vorgänger. Die Online-Welt bestimmt Denken und Handeln. Dort gelten andere Regeln als im stationären Handel. Wer am Abend dabei war, hat diese kennengelernt.redws@oberpfalzmedien.de