Noch nie gab es für junge Handwerker mit Metall- und Elektroberufen so gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt wie zurzeit. Zuvor ist allerdings noch eine knifflige Hürde zu nehmen.

(sbü) Hochspannung in den Werkstatträumen des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer: Die Wintergesellenprüfung im Handwerk hat begonnen. Nach dreieinhalb Jahren Lehrzeit absolvieren derzeit 147 Auszubildende in den Berufen Metallbauer - Konstruktionstechnik, Elektroniker - Energie- und Gebäudetechnik sowie Elektroniker - Automatisierungstechnik die praktischen Abschlussaufgaben.Schweißtropfen dürften dabei nicht nur bei den angehenden Gesellen, sondern auch bei den Prüfungskommissionen fließen. Die einen müssen beweisen, was sie gelernt haben. Die anderen allen Leistungsunterschieden gerecht werden und diese richtig bewerten. Den Anfang machen seit Montag die Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik. 46 Auszubildende, darunter 3 Frauen, müssen in der Vorgabezeit von 12 Stunden und 45 Minuten das Prüfstück herstellen.Die Prüfungsteilnehmer kommen aus dem Gesamtbezirk der Kreishandwerkerschaft Nordoberpfalz. "Dieses Jahr muss ein Metalltor mit Steigbeschlag gefertigt werden", erläutert Thomas Kick, Vorsitzender der Prüfungskommission. Als weitere Aufgabe ist innerhalb von zwei Stunden die "Schließ- und Sicherungstechnik" zu bewältigen. Im Fachgespräch stellt außerdem die Prüfungskommission den Kentnisstand des angehenden Gesellen fest.Insgesamt sind für alle Auszubildenden 16 Stunden praktische Prüfung angesetzt. Kurz davor hatten sie zudem die fünfstündige schriftliche Prüfung, die auch Wirtschafts- und Sozialkunde umfasst, absolviert. Auf die Metallbauer folgt dann ab Donnerstag, 2. Februar, für 21 Elektroniker-Auszubildende in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik die praktische Abschlussprüfung. Zwei Frauen sind hier dabei.Schließlich sind ab Montag, 6. Februar, die Elektroniker, Fachrichtung Automatisierungstechnik, an der Reihe. Mit 80 Teilnehmern, darunter 5 Frauen, ist diese Gruppe ist besonders groß. Weiden ist dabei Prüfungsstandort für ganz Bayern. Die Kreishandwerkerschaft erwartet, dass bis Mitte Februar alle Wintergesellenprüfungen abgeschlossen sind.Die Ausbildungsbetriebe werden es kaum erwarten können, schließlich werden die neuen Fachkräfte dringend gebraucht. Selbst wer nicht übernommen wird, braucht sich voraussichtlich auch keine Sorgen zu machen. Beim Arbeitgeberservice der Weidener Arbeitsagentur liegen stapelweise offene Stellen für Metall- und Elektroberufe.