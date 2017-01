Jetzt schneien die Kunden rein. Skier und andere Wintersportartikel sind in den Sportgeschäften wieder heiß begehrt.

Neuheiten der Saison Ski-Unterwäsche aus Merino-Wolle : " Kratzt nicht, und wer sie einmal getragen hat, möchte nichts anderes mehr", behauptet Christian Fehr. Preis: 50 bis 85 Euro



Ski-Helme mit integriertem Visier . Fehr: "Das freut vor allem die Brillenträger." Preis: 150 bis 300 Euro

Die Ladentür öffnet sich. Ein Kunde schleppt seine Skier herein, um sie schleifen und wachsen zu lassen. "Im Moment bringen so viele Leute ihre Skier zu uns, dass wir mit der Arbeit fast nicht mehr hinterherkommen", erklärt Geschäftsführer Josef Haberkorn von Sport Sperk. Die Kunden könnten ihre Bretter in der Früh abgeben und am Nachmittag wieder abholen. Früher, als noch Handschleifen angesagt war, ging's nicht so schnell. Da schafften die Mitarbeiter 60 Skier am Tag. Heute schleife die Maschine bis zu 50 Skier - aber in der Stunde, wie der Geschäftsmann erklärt. Ein Service, der 22 bis 35 Euro kostet.Aber nicht nur hier läuft das Geschäft gut. Auch bei Intersport Fehr schneien nach dem Wintereinbruch verstärkt Kunden rein. Überwiegend Ski-Langläufer kämen zu ihm, erzählt Inhaber Christian Fehr. Sie freuen sich über gut befahrbare Loipen in der Region. Neben dem klassischen Ski-Langlauf werde aber auch das Langlaufen mit Skating-Skiern immer beliebter. Die unterscheiden sich vor allem bei der Bindung von den Klassikern. Zum Laufen ist keine Loipe mehr nötig, sondern lediglich eine ebene Fläche, auf der sich der Sportler mit dem sogenannten Schlittschuhschritt fortbewegt. Das Paar klassische Langlauf-Skier kostet zwischen 100 und 300 Euro, während der Preis für ein Paar Skating-Skier 150 bis 460 Euro beträgt.Generell sei Langlauf in der Region beliebter als Ski alpin, sagt Fehr. Zudem habe sich die Wintersport-Saison weiter nach hinten auf das erste Quartal des Jahres verlagert. Durch die schneearmen Winter der vergangenen Jahre sei die Zahl der Skifahrer rückläufig. "Daher kommt auch der Trend, dass bei Wintereinbruch eher Skier ausgeliehen werden", stellt Josef Haberkorn fest. Oft rentiere es sich nicht, eigene Skier zu kaufen. Die Leihgebühr variiert, abhängig von Dauer und Qualität, zwischen 25 und 90 Euro."Jahreszeitlich bedingt, schauen die Leute auch nach warmen Jacken, Mützen und Handschuhen", weiß Fehr. Besonders für Kinder werde viel gekauft, damit sie draußen Schlittenfahren und Schneemänner bauen können. Aber auch die Mütter und Väter sowie die Winterwanderer benötigen nach den Schneefällen häufig neue wärmende Kleidung. "Das macht sich natürlich in den Umsatzzahlen bemerkbar."