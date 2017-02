Zwar steht die finanzielle Zusage des Freistaats für die mit Vorschusslorbeeren bedachte Digitale Gründungsinitiative Oberpfalz (DGO): Allein es fehlen noch erhebliche Mittel aus der regionalen Wirtschaft.

Digitale Geschäftsmodelle

/Amberg. Auch wenn die Räume noch nicht fertiggestellt sind: Die Digitale Gründungsinitiative Oberpfalz (DGO) wird jetzt Schritt für Schritt eingerichtet. Eine Informationsveranstaltung an der OTH in Weiden unterrichtete über den aktuellen Stand. Die wichtigste Botschaft des Abends skizzierte OTH-Vizepräsident Professor Dr. Alfred Höß: "Die Messlatte haben wir noch nicht ganz übersprungen." Weil die Netzwerkarbeit, die elementarer Bestandteil des Konzepts ist, von den 1,8 Millionen Euro Förderung nur zur Hälfte abgedeckt ist, braucht die Initiative noch weitere Partner. Dennoch antwortete Dr. Wolfgang Weber auf die Frage, ab wann sich Gründer melden können, mit den Worten "ab sofort".Im November hatte Wirtschaftsministerin Ilse Aigner den Förderbescheid für das digitale Gründerzentrum übergeben (wir berichteten). Unter dem Namen "Digitale Gründerinitiative" hat jetzt die Arbeit begonnen. Noch muss aber um Geld und Mitglieder geworben werden.OTH-Präsidentin Professorin Andrea Klug stellte einige Details des Konzepts der DGO vor. Baldmöglichst sollen - für Gründer weitgehend kostenlos - Flächen an den Standorten Weiden, Amberg und Regensburg zur Verfügung gestellt werden. Diese Kosten werden durch den Förderbescheid zu 90 Prozent abgedeckt. In Weiden werden die Räume im neuen E-House, in Amberg im Technologie-Campus angesiedelt.Damit die Gründer erfolgreich arbeiten können, müssen sie durch "Netzwerkaktivitäten" unterstützt werden. Sie gelten als eigentlicher Kern des "kreativen Umfelds", in dem die Gründer arbeiten sollen. Es geht dabei unter anderem um Coaching, Beratung, das Akquirieren von Fremdkapital oder Fördergeldern oder auch um Hilfen bei der Patent-Anmeldung. Gründer sind an der Hochschule mit Studium und Forschung vernetzt. Die DGO selbst leistet keine direkten Zahlungen an die Gründer. Um jedoch die Kosten der Netzwerkaktivitäten vollständig zu finanzieren, müssten weitere Partner aus der Wirtschaft gewonnen werden. "Exakt fehlen noch 240 000 Euro pro Jahr auf fünf Jahre", rechnet Weber vor. Mitfinanziert wird dabei auch die Vollzeitstelle eines Projektmanagers, der die DGO leitet.Neue Partner für die DGO können wählen zwischen einer "Premiumpartnerschaft für 10 000 Euro jährlich auf fünf Jahre" sowie Partnerschaften für jährlich 4000 Euro oder 1000 Euro. Mit einer langen Liste von "Vorteilen für den Eintritt in die DGO" warb Weber um neue Mitglieder. Ganz oben steht dabei "Kooperationen und Beteiligung an Projekten, Weitere Vorteile stellen die Unterstützung bei Marketing und Pressearbeit, Gewinnung von Fördermitteln, Informationsaustausch, Einbindung in Aus- und Weiterbildung an der OTH sowie der Zugang zum E-House dar.Derzeit wird der Internetauftritt der DGO ( www.digitale-oberpfalz.de) entwickelt. Auch eine Online-Jobbörse wird installiert. Viel Lob für die DGO gab es von den Vertretern des Antragskonsortiums. "Digitalisierung wird zum Wachstumstreiber und "digitale Geschäftsmodelle prägen heute die Wertschöpfung", betonte der Vizepräsident der IHK Regensburg, Thomas Hanauer. Für den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Jürgen Kilger, führt die DGO zur "Etablierung eines neuen Gründergeistes". Für Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß hilft die DGO "als Wirtschaftsraum schneller und besser zu sein". Oberbürgermeister Michael Cerny aus Amberg ist es ein Anliegen, den "noch immer gigantischen Brain-Train aus der Oberpfalz" zu bekämpfen.